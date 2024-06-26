Сербия повторила судьбу России на Евро. Мучилась, но была очень близка к сенсации | Источник: Getty Images

Сборная Сербии вышла на решающий матч Евро — против Дании в несколько измененном составе. Главный тренер Драган Стойкович неожиданно усадил в запас звездных Влаховича и Тадича.

Тем не менее на качестве игры перемены совсем не сказались. К сожалению, в первом тайме мы увидели ту же чересчур осторожную и совершенно неуспешную в атаке Сербию. За первые 45 минут сербы нанесли лишь один удар, да и то мимо ворот. А первый угловой команда и вовсе заработала лишь после перерыва.

Впрочем, и датчане, несмотря на преимущество во владении, оказались ненамного успешнее. Хотя, конечно, быстрее двигали мяч и были изобретательнее в атаке. Да и в отличие от Шмейхеля, вратарю Райковичу потрудиться пришлось — в первом тайме он сделал несколько добротных сейвов.

В перерыве Стойкович удачно провернул две замены, выпустив Йовича и Тадича, и Сербия заметно прибавила. Настолько, что даже забила в начале второй половины игры. Однако гол судья отменил из-за того, что Митрович оказался в бесспорном офсайде.

После Сербия, руководствуясь турнирным положением, взяла мяч под контроль и насела на ворота датчан.

Сборная была очень близка к голу, когда Митрович после сутолоки в штрафной ударом едва не угодил в дальний угол. И в самой концовке, когда Милинкович-Савич метров с 16 пробил прямо во вратаря.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249193&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но, к сожалению, в итоге ничего путного из давления команда Стойковича не выжала. Датчане вымучили ничью и отправили соперника домой так же, как и Россию три года назад.

За три матча Сербия забила всего лишь один гол — в нападении сборная откровенно мучилась. Однако при этом, как ни странно, вплоть до последней секунды претендовала на выход из группы.