Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024

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Команда Златко Далича завершила групповой этап с двумя набранными очками и сохраняла лишь математические шансы на выход в плей-офф с третьего места. Для этого требовалось, чтобы совпали минимум три условия, одним из которых была победа Англии над Словенией с разницей в три или более мяча.

Таким образом Хорватия впервые с Евро-2012 не сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Для «шашечных» этот чемпионат Европы стал седьмым в истории. Пять раз хорватам удавалось выйти из группы, однако в плей-офф они не сумели одержать ни одной победы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249174&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.