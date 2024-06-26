Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024
Сборная Хорватии лишилась шансов на выход в групповой этап Евро-2024 после ничейного результата в матче Англия — Словения (0:0).
Сборная Хорватии лишилась шансов на выход в групповой этап Евро-2024 после ничейного результата в матче Англия — Словения (0:0).
Команда Златко Далича завершила групповой этап с двумя набранными очками и сохраняла лишь математические шансы на выход в плей-офф с третьего места. Для этого требовалось, чтобы совпали минимум три условия, одним из которых была победа Англии над Словенией с разницей в три или более мяча.
Таким образом Хорватия впервые с Евро-2012 не сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Для «шашечных» этот чемпионат Европы стал седьмым в истории. Пять раз хорватам удавалось выйти из группы, однако в плей-офф они не сумели одержать ни одной победы.
Накануне хорваты сыграли вничью со сборной Италии (1:1), пропустив гол на восьмой добавленной минуте. Победа на действующими чемпионами Европы обеспечила бы балканской сборной выход в плей-офф со второго места в группе B.