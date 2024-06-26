Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EНе начался
19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
22:00ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор

Один удар в створ за 90 минут с Данией и заслуженный вылет.

Наверх
Дания — Сербия — 0:0, обзор матча Евро-2024, составы команд, статистика, 25 июня 2024 года | Источник: Getty Images

Сборная Сербии опять провалила крупный турнир. Команда Драгана Стойковича не сумела победить в 3-м туре датчан и финишировала последней в группе. А вот Дания — в плей-офф.

Перед этим туром датчане имели два очка, а сербы — одно. Следовательно, турнирная ситуация заставляла рисковать скорее Стойковича, нежели его коллегу Каспера Юльманна. Тем не менее тренер сборной Сербии принял несколько неожиданных решений по составу. Прежде всего отправил на скамейку запасных нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. А на позиции правого латераля выпустил подзабытого экс-игрока «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, который к 30 годам всего семь раз сыграл за национальную команду.

Со стартового свистка игра довольно долго шла только между штрафными — очень осторожный футбол! Плотный, неспешный, убаюкивающий. Соперники насытили центр поля большой группой игроков (3−4−2−1 у сербов против 3−4−1−2 у датчан). Подумалось, что такие матчи как раз и надо ставить перед сном. Семь вечера по Москве — это было бы слишком рано для встречи Дании и Сербии, а вот 22 часа — самое то. Первого удара по воротам болельщики дождались только ближе к середине первого тайма, когда Мияйлович не заблокировал кросс, и Ба, пробив в падении, разбудил трибуны. Этот момент создали два латераля датчан.

В конце концов, футболисты сборной Дании почувствовали, что они сильнее как команда, забрали мяч и поддавили сербов. Настоящий голевой момент команда Юльманна создала на 22-й минуте. Кристиан Эриксен первым в матче пробил в створ (голкипер Предраг Райкович потащил опасный удар низом), а потом сам же исполнил угловой, который мог завершиться самым нелепым голом на Евро-2024. Хавбек «МЮ» пустил мяч вдоль ворот, где на линии Райкович боролся с Йонасом Виндом. Оба завалились в ворота, и мяч отлетел от датчанина в сетку. Но гол не засчитали — форвард всё же фолил.

Сборная Сербии в первом тайме ограничилась одним-единственным, правда, заблокированным ударом — его нанёс капитан Александр Митрович. Так на победу в решающем матче не играют. У команды Стойковича было до перерыва всего два касания мяча в штрафной соперника, тогда как у Дании — 11. Неудивительно, что в раздевалки игроки уходили под недовольный гул трибун. Очевидно, шумели в основном сербы.

Стойкович, похоже, и сам ещё к перерыву понял, что намудрил с составом. На второй тайм с первых минут вышли две звезды — Лука Йович и Душан Тадич, которому Митрович тут же отдал капитанскую повязку. Сборная Сербии стала выбегать в ответные атаки более крупными силами, к чужой штрафной подтягивался левый центрбек Страхиня Павлович. И в этот момент на стадион в Мюнхене заглянул лучший бомбардир Евро — Автогол! После прострела Йовича мяч в свои ворота каким-то нелепым движением переправил Йоаким Андерсен. Но секундой ранее форвард «Милана» залез в офсайд, поэтому гол был отменён.

За полчаса до конца стало ещё интереснее. Стойкович добавил в линию атаки Влаховича к Митровичу и Йовичу — сербы играли с тремя номинальными центрфорвардами! Тренера уже не интересовал баланс на поле, ради которого он, очевидно, разменял звёзд на более мобильных полузащитников. Требовалось просто любыми средствами грузить мяч в штрафную на нападающих. Вот только сербы никак не могли зацепиться за чужую треть — сборная Дании качественно защищалась.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, это был 3-й тур, а не 2-й или 1-й, поэтому скучный футбол должен был закончиться чем-то весёлым. Сербы пёрли вперёд, Митрович падал, выпрашивал пенальти и бодался с защитником датчан. С трибун в судей летели пустые пластиковые стаканы. Про Сергея Милинковича-Савича тренер вспомнил почему-то только на 86-й минуте, когда замена скорее даёт передышку сопернику, чем помогает дожать его. Очень креативный в прошлом игрок Стойкович разочаровывает как коуч.

Финальный штурм у сербов не получился. Они завершили матч всего с пятью ударами и одним попаданием в створ. У Дании 10 ударов и три — в створ. А главное — путёвка в плей-офф со второго места! При равенстве очков со Словенией решающим дополнительным показателем стали… жёлтые карточки. У датчан их на одну меньше, чем у словенцев.

Анатолий Романов

Дания
0:0
Первый тайм: 0:0
Сербия
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Один из худших в обороне». Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Почему нам интересен чемпионат Европы по футболу без России?
Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC
«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на финал НХЛ
Все фотогалереи
ВидеоФото
24Англия и Словения вышли в плей-офф
27Франция не смогла выиграть группу на Евро
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
Главные темы
Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор
Расклады Евро. Что нужно Грузии и Бельгии для выхода в плей-офф?
Дикость: Дания обошла Словению благодаря желтой карточке тренера
Матч Турция — Чехия был самым эпичным на Евро–2008
Самые яркие болельщицы покидают Евро вместе со сборной Хорватии: фото хорватских красавиц
Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024
Сербия повторила судьбу России на Евро. Мучилась, но была очень близка к сенсации
Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места
Определились еще три участника плей-офф чемпионата Европы
Роберто Мартинес похвалил сборную Грузии: «Они удивили меня»
Левандовски подвел итоги выступления сборной Польши на ЧЕ
Орлов оценил шансы Украины в матче с Бельгией на Евро-2024
Тедеско: На матч с Украиной Бельгия едет за тремя очками
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
«Я не собираюсь пороть мертвую лошадь». Дешам — после ничьей с Польшей
Рангник прокомментировал победу сборной Австрии в «группе смерти»
Куман — о поражении Нидерландов от Австрии: «Это было очень плохо»
Англия — Словения: стартовые составы на матч Евро-2024
Скорупски признан лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024
Мбаппе снял проклятие чемпионатов Европы. Но Франция снова разочаровала
Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро
Австрийца Забитцера признали лучшим игроком матча Евро против Нидерландов
Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича на чемпионатах Европы
Гризманн — рекордсмен сборной Франции по количеству матчей на больших турнирах
Франция не смогла выиграть группу на Евро
Йордэнеску: Румыния хочет выйти в плей-офф чемпионата Европы. Думаю, Бельгия не обыграет Украину
Саутгейт отреагировал на конфликт между Линекером и Кейном
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука. Данные с подготовкой к матчу с Италией не пострадали
Фетисов назвал предательством показ Евро-2024 в России
Мостовой: Хочу перейти в АПЛ, поэтому на Евро-2024 болею за Англию
«Надеюсь, это будет ему хорошим уроком». Рахимов — о скандале с участием Даку на чемпионате Европы
Кварацхелия: Надеюсь, Роналду подарит мне свою футболку
Саньоль: Пока будет хоть малейший шанс выйти из группы, мы будем мечтать об этом. Грузия хочет большего
Назначены арбитры на матч Украина — Бельгия на ЧЕ-2024
Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков на Евро. Двое оказались в больнице
Директор ЧЕ по футболу раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии
Нидерланды — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
«Мы в дерьме. С Данией нет ни шанса». Сербы окончательно похоронили сборную на ЧЕ-2024
Форвард сборной Украины Яремчук рассказал, за счёт чего команда сможет обыграть Бельгию
Сборная Германии на Евро страдает от нашествия комаров
Килиан Мбаппе выйдет на матч с Польшей в стартовом составе
Тренер хорватов возмущен решением судьи добавить 8 минут в игре с Италией
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь