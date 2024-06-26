Кейн: Мы ставили задачу занять первое место, и мы этого добились

«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжёлая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными», — сказал Кейн.