Кейн: Мы ставили задачу занять первое место, и мы этого добились
Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал итоги матча третьего группового этапа Евро-2024 против команды Словении (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал итоги матча третьего группового этапа Евро-2024 против команды Словении (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжёлая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными», — сказал Кейн.
Сборная Англии стала победителем группы С, набрав пять очков. Ранее команда Гарета Саутгейта обыграла Сербию (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1).
В ⅛ финала англичане в Гельзенкирхене сыграют с одной из команд, занявших третье место. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.