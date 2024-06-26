Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник заявил, что победа в группе чемпионата Европы 2024 года является особенным событием.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник заявил, что победа в группе чемпионата Европы 2024 года является особенным событием.
Во вторник сборная Австрии в Берлине обыграла команду Нидерландов (3:2) и заняла первое место в группе D. Команда впервые с чемпионата мира 1978 года стала победителем группы на крупном международном турнире.
«Думаю, мы в конечном итоге заслужили победу. В целом у нас была большая воля к победе и невероятная отдача на поле. Её можно было почувствовать на каждом этапе игры — в том, как мы реагировали на пропущенные голы и что не прогибались, а оставались верными своему стилю и постоянно искали свои шансы, идя в атаку», — приводит слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Это невероятно — выиграть группу, которая была самой сложной, если судить по рейтингу УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились со всем давлением, которое оказывалось на нас в связи с необходимостью победить Польшу. И стать в итоге победителем группы — это нечто особенное», — добавил специалист.
Главный тренер команды Нидерландов Рональд Куман заявил, что сборная провела плохой матч.
«Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а позже играли немного лучше и у нас было несколько моментов, но они нас наказали за ошибки», — сказал нидерландец.