Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник сборная Австрии в Берлине обыграла команду Нидерландов (3:2) и заняла первое место в группе D. Команда впервые с чемпионата мира 1978 года стала победителем группы на крупном международном турнире.

«Думаю, мы в конечном итоге заслужили победу. В целом у нас была большая воля к победе и невероятная отдача на поле. Её можно было почувствовать на каждом этапе игры — в том, как мы реагировали на пропущенные голы и что не прогибались, а оставались верными своему стилю и постоянно искали свои шансы, идя в атаку», — приводит слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это невероятно — выиграть группу, которая была самой сложной, если судить по рейтингу УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились со всем давлением, которое оказывалось на нас в связи с необходимостью победить Польшу. И стать в итоге победителем группы — это нечто особенное», — добавил специалист.

Главный тренер команды Нидерландов Рональд Куман заявил, что сборная провела плохой матч.