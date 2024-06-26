Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
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тв
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Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
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21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
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Группа FЗавершен
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Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
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25.06Англия0Словения0
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19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
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19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
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22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
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22:00ГрузияПортугалия
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29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
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1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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Польша
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23
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Бельгия
23
3
Словакия
23
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1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник заявил, что победа в группе чемпионата Европы 2024 года является особенным событием.

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Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник сборная Австрии в Берлине обыграла команду Нидерландов (3:2) и заняла первое место в группе D. Команда впервые с чемпионата мира 1978 года стала победителем группы на крупном международном турнире.

«Думаю, мы в конечном итоге заслужили победу. В целом у нас была большая воля к победе и невероятная отдача на поле. Её можно было почувствовать на каждом этапе игры — в том, как мы реагировали на пропущенные голы и что не прогибались, а оставались верными своему стилю и постоянно искали свои шансы, идя в атаку», — приводит слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это невероятно — выиграть группу, которая была самой сложной, если судить по рейтингу УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились со всем давлением, которое оказывалось на нас в связи с необходимостью победить Польшу. И стать в итоге победителем группы — это нечто особенное», — добавил специалист.

Главный тренер команды Нидерландов Рональд Куман заявил, что сборная провела плохой матч.

«Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а позже играли немного лучше и у нас было несколько моментов, но они нас наказали за ошибки», — сказал нидерландец.

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