Дикий финиш в группе С: Дания обошла Словению благодаря малоизвестному пункту регламента! Все решила карточка члена тренерского штаба | Источник: AFP 2023

Во вторник, 25 июня, решалась судьба путевок в плей-офф от группы С. Матчи Сербия — Дания и Англия — Словения завершились идентично (0:0). Британцы заняли первое место с четырьмя очками, сербы — последнее с двумя. А на второй и третьей строчках с одинаковыми показателями очков, а также очных встреч, забитых и пропущенных мячей расположились Дания и Словения. Но скандинавы заняли место выше. Почему?

Группа C

И В Н П М О 1. Англия 3 1 2 0 2-1 5 2. Дания 3 0 3 0 2-2 3 3. Словения 3 0 3 0 2-2 3 4. Сербия 3 0 2 1 1-2 2

В регламенте Евро-2024 для такого случая существует малоизвестный критерий. Там написано: «При равенстве очков у двух и более команд по итогам группового турнира их места определяются по следующим критериям:



a. …



…g. меньшему числу штрафных очков, начисленных за желтые и красные карточки, полученные игроками и официальными лицами команд во всех матчах группового турнира (красная карточка — три балла, желтая карточка — один балл, удаление за две желтые карточки в одной игре — три балла)».

Датчане и словенцы в трех матчах не удалялись и заработали по шесть предупреждений, что указано и на сайте УЕФА. Однако там упомянуты лишь карточки, полученные футболистами, а в вышеприведенном критерии написано, что при равенстве показателей учитываются и наказания официальных лиц.

УЕФА перед каждым игровым днем рассылает журналистам и участникам соревнований список тех, у кого уже есть карточки. И в этом перечне указано, что в матче первого тура группового этапа между Словенией и Данией (1:1) предупреждение получил член тренерского штаба балканской команды Миливое Новакович. Его желтую карточку «потеряли» многие СМИ, в том числе зарубежные, поэтому считалось, что у этих двух сборных равное число штрафных очков. На самом деле Словения превзошла Данию по числу желтых карточек 7:6, поэтому скандинавы финишировали выше.

Заметим, что и при идентичном числе штрафных баллов Дания заняла бы второе место, так как в этом случае вступал в силу пункт h регламента Евро: места определялись бы по «рейтингу, составленному на основании отборочных матчей». Что это значит?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241724&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В отборочном турнире Словения и Дания оказались в одной группе, набрали одинаковое число очков (по 22), но скандинавская сборная финишировала выше балканской по результатам очных встреч (2:1 дома, 1:1 в гостях). Из-за этого Дания могла бы обойти Словению и сейчас.

Добавим, что регламент чемпионатов Европы предусматривает и серию пенальти в подобных случаях. Но она назначается, только если в споре участвуют лишь две сборные, и обе играют в последнем туре. Словения и Дания встречались друг с другом на старте Евро и разделили очки, так что этот пункт был исключен.