Последний день группового этапа Евро! Что нужно Грузии и Бельгии для выхода в плей-офф?

Расписание матчей Евро-2024 на 26 июня, расклады на выход в плей-офф: Украина, Бельгия, Грузия, Португалия, Турция | Источник: Getty Images

Завершается групповой этап Евро-2024! Поэтому в последний раз на турнире считаем расклады — осталось разобраться, кому какие результаты нужны в группах E и F.

Словакия — Румыния

Футбол Евро 2024 Группа E, 26.06.2024, 19:00 Словакия - Румыния -

Ситуация здесь одновременно и самая запутанная, и самая простая. Да, такое возможно. Теперь обо всём по порядку. Словаки неожиданно хлопнули в 1-м туре фаворитов из Бельгии (1:0), а затем уступили украинцам (1:2). Хотя вели в счёте. Румыния же победила сборную Украины (3:0), однако не справилась с ожившей Бельгией (0:2).

В противостоянии словаков и румын небольшой перевес за первыми: букмекеры предлагают поставить на победу Словакии с коэффициентом 3.40, а на Румынию дают 4.00. Ничья, впрочем, оценена вообще в 2.05, чего практически никогда не встретишь. Однако это вполне объяснимо, о чём расскажем ниже.

Украина — Бельгия

Футбол Евро 2024 Группа E, 26.06.2024, 19:00 Украина - Бельгия -

Здесь перевес одной из команд очевиден. По крайней мере, для букмекеров: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69, а триумф украинцев оценён в высокие 5.20. Как и ничья, на которую дают 4.20.

Что нужно Бельгии, Румынии, Словакии и Украине для выхода из группы?

У всех команд по три очка. В первую очередь положение в таблице определяется итогом личной встречи, то есть у Словакии есть преимущество над Бельгией, у Бельгии — над Румынией, у Румынии — над Украиной, а у Украины — над Словакией. Прямо-таки карусель. Следующие ориентиры — разница и количество забитых мячей. И тут хуже всех ситуация у украинцев, у них −2. У словаков 0, а у бельгийцев и румын по +1.

Четырёх очков гарантированно хватит для прохода в плей-офф с третьего места. И это значит, что Румынию и Словакию устроит ничья в личной встрече. Отсюда и столь маленький коэффициент на неё. Ничья в параллельном матче из-за худшей разницы забитых-пропущенных оставит последней Украину.

Украинцам для прыжка в ⅛ финала нужна либо победа над Бельгией, либо ничья с ней и поражение Румынии или Словакии. Остальным трём сборным хватит одного очка.

Грузия — Португалия

Футбол Евро 2024 Группа F, 26.06.2024, 22:00 Грузия - Португалия -

Грузины и против Турции, и против Чехии смотрелись вполне бодро. И были крайне близки к четырём очкам. Однако оба раза на последних секундах не реализовали по железобетонному моменту: в итоге турки забили в контратаке и увеличили преимущество — 3:1, а с чехами сохранилось равенство — 1:1. Португальцам также пришлось изрядно повозиться с Чехией — забить решающий гол удалось только в добавленное время — 2:1. Ну, а Турция проблем им не подкинула, уступив 0:3.

Букмекеры в Грузию совсем не верят: на её успех выдан громадный кэф 7.8. Ничья оценена в 5.4, а победа Португалии — в скромные 1.4.

Чехия — Турция

Футбол Евро 2024 Группа F, 26.06.2024, 22:00 Чехия - Турция -

Судя по котировкам, это будет абсолютно равный матч одинаково сильных соперников. За три очка Чехии предлагается коэффициент 2.8. Противоположный результат можно заиграть за 2.7. На ничью есть возможность поставить за 3.35.

Что нужно Португалии, Грузии, Чехии и Турции для выхода из группы?

У Португалии всё чётко — она с шестью очками гарантированно первая. У Турции три очка и разница мячей −1. Ничья или тем более победа, разумеется, выведут её в ⅛ финала. Но хватит и минимального поражения, чтобы среди третьих команд быть выше Венгрии — у неё тоже три очка, но разница −3. Однако если проиграют и португальцы, то турки с тремя очками займут последнее место.

У грузин и чехов ситуация проще: либо побеждаешь и остаёшься на турнире, либо вылетаешь. Третьего варианта не дано.

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