Последний день группового этапа Евро! Что нужно Грузии и Бельгии для выхода в плей-офф?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EНе начался
19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
22:00ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Группа A
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Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
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Испания
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Италия
34
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Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
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Румыния
23
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Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
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1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Последний день группового этапа Евро! Что нужно Грузии и Бельгии для выхода в плей-офф?

Реально ли Словакии и Румынии выгодна ничья в очном матче?

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Расписание матчей Евро-2024 на 26 июня, расклады на выход в плей-офф: Украина, Бельгия, Грузия, Португалия, Турция | Источник: Getty Images

Завершается групповой этап Евро-2024! Поэтому в последний раз на турнире считаем расклады — осталось разобраться, кому какие результаты нужны в группах E и F.

Словакия — Румыния

Футбол

Евро 2024
Группа E, 26.06.2024, 19:00

Словакия-Румыния-

Ситуация здесь одновременно и самая запутанная, и самая простая. Да, такое возможно. Теперь обо всём по порядку. Словаки неожиданно хлопнули в 1-м туре фаворитов из Бельгии (1:0), а затем уступили украинцам (1:2). Хотя вели в счёте. Румыния же победила сборную Украины (3:0), однако не справилась с ожившей Бельгией (0:2).

В противостоянии словаков и румын небольшой перевес за первыми: букмекеры предлагают поставить на победу Словакии с коэффициентом 3.40, а на Румынию дают 4.00. Ничья, впрочем, оценена вообще в 2.05, чего практически никогда не встретишь. Однако это вполне объяснимо, о чём расскажем ниже.

Украина — Бельгия

Футбол

Евро 2024
Группа E, 26.06.2024, 19:00

Украина-Бельгия-

Здесь перевес одной из команд очевиден. По крайней мере, для букмекеров: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69, а триумф украинцев оценён в высокие 5.20. Как и ничья, на которую дают 4.20.

Что нужно Бельгии, Румынии, Словакии и Украине для выхода из группы?

У всех команд по три очка. В первую очередь положение в таблице определяется итогом личной встречи, то есть у Словакии есть преимущество над Бельгией, у Бельгии — над Румынией, у Румынии — над Украиной, а у Украины — над Словакией. Прямо-таки карусель. Следующие ориентиры — разница и количество забитых мячей. И тут хуже всех ситуация у украинцев, у них −2. У словаков 0, а у бельгийцев и румын по +1.

Четырёх очков гарантированно хватит для прохода в плей-офф с третьего места. И это значит, что Румынию и Словакию устроит ничья в личной встрече. Отсюда и столь маленький коэффициент на неё. Ничья в параллельном матче из-за худшей разницы забитых-пропущенных оставит последней Украину.

Украинцам для прыжка в ⅛ финала нужна либо победа над Бельгией, либо ничья с ней и поражение Румынии или Словакии. Остальным трём сборным хватит одного очка.

Грузия — Португалия

Футбол

Евро 2024
Группа F, 26.06.2024, 22:00

Грузия-Португалия-

Грузины и против Турции, и против Чехии смотрелись вполне бодро. И были крайне близки к четырём очкам. Однако оба раза на последних секундах не реализовали по железобетонному моменту: в итоге турки забили в контратаке и увеличили преимущество — 3:1, а с чехами сохранилось равенство — 1:1. Португальцам также пришлось изрядно повозиться с Чехией — забить решающий гол удалось только в добавленное время — 2:1. Ну, а Турция проблем им не подкинула, уступив 0:3.

Букмекеры в Грузию совсем не верят: на её успех выдан громадный кэф 7.8. Ничья оценена в 5.4, а победа Португалии — в скромные 1.4.

Чехия — Турция

Футбол

Евро 2024
Группа F, 26.06.2024, 22:00

Чехия-Турция-

Судя по котировкам, это будет абсолютно равный матч одинаково сильных соперников. За три очка Чехии предлагается коэффициент 2.8. Противоположный результат можно заиграть за 2.7. На ничью есть возможность поставить за 3.35.

Что нужно Португалии, Грузии, Чехии и Турции для выхода из группы?

У Португалии всё чётко — она с шестью очками гарантированно первая. У Турции три очка и разница мячей −1. Ничья или тем более победа, разумеется, выведут её в ⅛ финала. Но хватит и минимального поражения, чтобы среди третьих команд быть выше Венгрии — у неё тоже три очка, но разница −3. Однако если проиграют и португальцы, то турки с тремя очками займут последнее место.

У грузин и чехов ситуация проще: либо побеждаешь и остаёшься на турнире, либо вылетаешь. Третьего варианта не дано.

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Георгий Илющенко

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
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