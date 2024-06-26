Саутгейт и Нагельсманн — самые высокооплачиваемые тренеры на Евро
Британское издание Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2024.
Британское издание Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2024.
Лидером рейтинга стал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, его годовая зарплата составляет £5 млн. Второе место занял тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн с зарплатой в £4,8 млн, тройку замкнул Роберто Мартинес, возглавляющий Португалию, его зарплата составляет £4 млн.
Замыкает список главный тренер Грузии Вилли Саньоль с зарплатой £170 тысяч в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров сборных-участниц Евро-2024:
1. Гарет Саутгейт, сборная Англии — £ 5 млн;
2. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии — €4,8 млн;
3. Роберто Мартинес, сборная Португалии — €4 млн;
4. Дидье Дешам, сборная Франции — €3,2 млн;
5. Рональд Куман, сборная Нидерландов — €2,5 млн;
6. Лучано Спаллетти, сборная Италии — €2,5 млн;
7. Винченцо Монтелла, сборная Турции — €1,5 млн;
8. Мурат Якин, сборная Швейцарии — €1,4 млн;
9. Ральф Рангник, сборная Австрии — €1,4 млн;
10. Доменико Тедеско, сборная Бельгии — €1,3 млн.
Ранее в Саутгейта бросили несколько пластиковых стаканов после матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Словении (0:0). Сборная Англии вышла в плей-офф континентального первенства, заняв первое место в группе С с 5 набранными очками. Ее соперник по ⅛ финала определится после завершения группового этапа.