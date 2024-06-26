Саутгейт и Нагельсманн — самые высокооплачиваемые тренеры на Евро

Лидером рейтинга стал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, его годовая зарплата составляет £5 млн. Второе место занял тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн с зарплатой в £4,8 млн, тройку замкнул Роберто Мартинес, возглавляющий Португалию, его зарплата составляет £4 млн.

Замыкает список главный тренер Грузии Вилли Саньоль с зарплатой £170 тысяч в год.



Ранее в Саутгейта бросили несколько пластиковых стаканов после матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Словении (0:0). Сборная Англии вышла в плей-офф континентального первенства, заняв первое место в группе С с 5 набранными очками. Ее соперник по ⅛ финала определится после завершения группового этапа.