Шалимов — о провале Сербии на Евро-2024: Есть вопросы к тренеру
Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов раскритиковал команду Сербии за игру на чемпионате Европы 2024 года.
Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов раскритиковал команду Сербии за игру на чемпионате Европы 2024 года.
«Что касается сербов, состав неплохой у них. Не хочется обвинять тренера, но мне кажется, что он разложил все не так, как могло бы быть. Могло быть чуть по‑другому. И схема, и подход к игрокам. Игроки индивидуально сильные, настроенные всегда. Задача была собрать их. Скорее всего, тут вопрос к тренеру. Какие‑то вопросы к тренеру есть. Покинули они чемпионат — переживем», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Главным тренером сборной Сербии является 59-летний Драган Стойкович. Сербы в заключительном туре группового этапа сыграли вничью с командой Дании (0:0) и заняли последнее место в группе C, набрав 2 очка. Ранее подопечные Стойковича уступили сборной Англии (0:1) и на последних минутах вырвали ничью в игре со Словенией (1:1). Сербы выбыли из борьбы на Евро‑2024.
Игорь Шалимов играл за «Спартак», итальянские «Интер», «Фоджу», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», а также за немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано». В активе Шалимова 23 матча за сборную России и 24 матча за сборные СССР и СНГ. После завершения карьеры футболиста Шалимов был главным тренером женской сборной России по футболу, а также возглавлял клубы «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».