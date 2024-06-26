Шалимов — о провале Сербии на Евро-2024: Есть вопросы к тренеру

«Что касается сербов, состав неплохой у них. Не хочется обвинять тренера, но мне кажется, что он разложил все не так, как могло бы быть. Могло быть чуть по‑другому. И схема, и подход к игрокам. Игроки индивидуально сильные, настроенные всегда. Задача была собрать их. Скорее всего, тут вопрос к тренеру. Какие‑то вопросы к тренеру есть. Покинули они чемпионат — переживем», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».