Вратарь Польши — о Мбаппе: Хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира

«Килиан Мбаппе подошёл ко мне после свистка, мы поздравили друг друга. Это хорошее поведение одного из лучших футболистов мира, если не самого лучшего. Но оно демонстрирует, что в футболе возможно всё. У каждого есть руки и ноги. Может быть, на бумаге они лучше всех, но я никогда не обращаю внимания на это. Я просто стараюсь делать свою работу, и здорово, что меня выбрали лучшим игроком матча», — приводит слова Скорупского RMC Sport.