Вратарь Польши — о Мбаппе: Хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EНе начался
19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
22:00ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь Польши — о Мбаппе: Хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира

Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски рассказал о поведении нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между командами. Ранее появились сообщения, что форвард французов назвал нападающего сборной Польши Роберта Левандовского «сукиным сыном» за удар по сломанному носу во время игры.

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«Килиан Мбаппе подошёл ко мне после свистка, мы поздравили друг друга. Это хорошее поведение одного из лучших футболистов мира, если не самого лучшего. Но оно демонстрирует, что в футболе возможно всё. У каждого есть руки и ноги. Может быть, на бумаге они лучше всех, но я никогда не обращаю внимания на это. Я просто стараюсь делать свою работу, и здорово, что меня выбрали лучшим игроком матча», — приводит слова Скорупского RMC Sport.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоялся сегодня, 25 июня. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1. Голами с пенальти у обеих сборных обменялись Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Лукаш Скорупски был признан лучшим игроком матча.

Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир чемпионата Европы — 2024 на втором месте в квартете D. Французы вышли в плей-офф. Сборная Польши, заняв последнее место в группе, завершила выступления на турнире.

Франция
1:1
Первый тайм: 0:0
Польша
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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