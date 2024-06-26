Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EНе начался
19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
22:00ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции

Как немцы его упустили?

Наверх
Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции | Источник: Reuters

Презентация восходящих звезд — обязательная программа любого крупного турнира. За молодыми игроками следят фанаты, ожидая прорыва, и обсуждают их чуть ли не сильнее, чем состоявшихся футболистов. А результативные действия моментально привлекают внимание топ-клубов и увеличивают трансферную стоимость.

Сборная Турции привезла в Германию сразу двух талантов. И если 19-летний Арда Гюлер из «Реала» уже забил роскошный гол, то его ровесник с противоположного фланга пока остается в тени. Хотя обладает не меньшим потенциалом.

Как из «Баварии» перейти в «Юве»: уникальный путь Йылдыза

Кенан Йылдыз родился в 2005 году в немецком Регенсбурге в семье турка и немки. В этом же городе он начал заниматься футболом, пока в семь лет его не обнаружили скауты мюнхенской «Баварии».

В академии немецкого гранда Кенан сразу засиял: играя на позиции «десятки», он много забивал в каждой из возрастных групп и почти всегда носил капитанскую повязку. В 10 лет Йылдыз стал одним из самых юных футболистов, с которым adidas заключил персональный контракт — настолько компанию впечатлил техничный и самоуверенный полузащитник.

Однако, как бы хорош ни был воспитанник, пробиться в основу «Баварии» из академии невероятно тяжело. К тому же даже на редкую позицию «десятки» в Мюнхене бешеная конкуренция — поэтому в 2022 году 17-летний немец принял решение продолжить карьеру за пределами страны.

Правда, сделать это было непросто. Агент игрока Эктор Перес вспоминал, что Йылдыз элементарно никого не интересовал. Клубы игнорировали предложения либо откладывали их на потом. Но Перес — человек, пристроивший Педри в «Барселону» после многократных отказов, поэтому кое-какой опыт имел. И вскоре вырулил на «Ювентус».

В «Баварии», кстати, расставаться с игроком не спешили — контракт заканчивался в конце сезона, но мюнхенцы намеревались когда-нибудь потом его продлить. Эктору Пересу предстояло убедить немцев отступить и отпустить Йылдыза в «Ювентус», и все сложилось идеально. В этот момент «Баварии» срочно потребовался Маттейс де Лигт, мюнхенцы пришли к итальянцам в ожидании непростых переговоров — а те вдруг осторожно подняли тему Йылдыза. Хасан Салихамиджич, думавший о высоком и с нетерпением ждавший разговора по делу, махнул не глядя и отпустил неизвестного воспитанника, наверняка покрутив пальцем у виска.

Но в «Ювентусе» к трансферу отнеслись со всей серьезностью. Йылдыз отправился «гулять» по молодежным командам: «Ювентус Примавера», «Ювентус Некст Ген». Там Кенан окреп и всего за 50 матчей (в которых набрал 22 результативных действия) убедил Массимилиано Аллегри, что он созрел для главной обоймы.

В сезоне-2023/24 Кенан стал привлекаться к игре за основу. Не как игрок старта, разумеется, — в совокупности он набрал тысячу минут за прошедший розыгрыш. Но и этого времени ему хватило, чтобы влюбить в себя тиффози. Как и в детстве, Йылдыз не стеснялся идти в обыгрыш, испепелял свою зону (Аллегри в основном использовал футболиста слева и как оттянутого нападающего) и постоянно обострял.

Будь в «Ювентусе» конкуренция слабее, Кенан однозначно играл бы в старте. Но даже так успел вонзить четыре мяча во всех турнирах и отдать голевую передачу.

Кенан играет за Турцию, хотя родился в Германии. И хотел выступать за «Бундестим»

Регенсбург, Мюнхен, Турин, мать — немка… Но на Евро-2024 Йылдыз представляет Турцию. Конечно, нет ничего странного в том, что человек с, возможно, самой турецкой фамилией на свете представляет именно эту страну. Но все же — как так вышло?

Немецкие медиа раскрыли эту ситуацию. Кстати, повод для ее изучения был не самый приятный — Йылдыз забил дебютный гол за Турцию в товарищеском матче против Германии, в своей второй игре. И первой, где ему доверили прилично времени (почти весь матч).

После того как в добавленное к первому тайму время Йылдыз на фланге подхватил мяч и с острого угла попал в «девятку», проигнорировав Кевина Траппа, у немцев возникли вопросы: парень родился в Германии, воспитывался в «Баварии», а в итоге забивает немцам за полгода до Евро-2024?

Выяснилось, что виновата сама «Бундестим». Несмотря на то что Йылдыз с молодости играл за юношеские команды Турции, он всегда хотел выступать именно за Германию. И настойчиво намекал об этом представителям сборной. Но там его просто проигнорировали, в то время как турецкие чиновники были напористы и обещали вызов на крупные турниры уже сейчас. От такого предложения Йылдыз отказаться не смог.

И кажется, правильно сделал. Турция отобралась на Евро, попала в терпимую группу. Йылдыз в команде Вилли Саньоля пусть не на первых ролях, но всегда готов сверкнуть. У него даже почти получилось — он забил Грузии, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, у Кенана еще будет шанс отличиться — до сих пор его карьера шла только вверх. А его скилы — скорость, техника, наглость и ум — всегда были и будут в почете. Особенно на таких турнирах, как чемпионат Европы.

Артем Белинин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ!
Флорида» обыграла «Эдмонтон» и впервые завоевала Кубок Стэнли!
Известен секретный шифр для Хомяка (Hamster Kombat) на 26 июня
Камил Гаджиев: «Если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало»
Все фотогалереи
ВидеоФото
24Англия и Словения вышли в плей-офф
27Франция не смогла выиграть группу на Евро
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
Главные темы
Спаллетти поругался с журналистом из-за вопроса об Италии
Австрию потрясло, когда Рангник отказался уходить в «Баварию»
Йылдыз — будущая звезда Турции
Газоны на Евро — катастрофа
Саутгейт и Нагельсманн — самые высокооплачиваемые тренеры на Евро
Фердинанд назвал трех игроков, которые могут выиграть Евро для Англии
Титов сравнил сборную Сербии с Россией: Состав хороший, но задачи не выполняются
Потерявший сознание на Евро Барнабас Варга выписан из больницы
Саньоль — о составе Грузии: Глупцы критикуют меня, связывая все с политикой
Английские фанаты забросали Гарета Саутгейта пивными стаканами
89-летний волонтёр рассказал о своей мотивации работать на Евро-2024 в Германии
Испания — единственная сборная на Евро-2024, не пропустившая на групповом этапе
Самые яркие болельщицы покидают Евро вместе со сборной Хорватии: фото хорватских красавиц
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Тренер сборной Австрии высказался о победе в группе на Евро-2024
Дикий финиш в группе С: Дания обошла Словению благодаря малоизвестному пункту регламента! Все решила карточка члена тренерского штаба
Забыли про шедевральный матч Турции и Чехии? Эпичнее на Евро-2008 не было ничего
Последний день группового этапа Евро! Что нужно Грузии и Бельгии для выхода в плей-офф?
Сербия — это боль. Так проводить решающий матч на Евро — позор
Польша подставила Францию, еще три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы
Кейн: Мы ставили задачу занять первое место, и мы этого добились
Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024
Сербия повторила судьбу России на Евро. Мучилась, но была очень близка к сенсации
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия
Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места
Определились еще три участника плей-офф чемпионата Европы
Роберто Мартинес похвалил сборную Грузии: «Они удивили меня»
Левандовски подвел итоги выступления сборной Польши на ЧЕ
Ребров: Бельгия — очень сильная команда, но сборной Украины надо победить
Орлов оценил шансы Украины в матче с Бельгией на Евро-2024
Тедеско: На матч с Украиной Бельгия едет за тремя очками
«Я не собираюсь пороть мертвую лошадь». Дешам — после ничьей с Польшей
Рангник прокомментировал победу сборной Австрии в «группе смерти»
Куман — о поражении Нидерландов от Австрии: «Это было очень плохо»
Англия — Словения: стартовые составы на матч Евро-2024
Скорупски признан лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024
Мбаппе снял проклятие чемпионатов Европы. Но Франция снова разочаровала
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро
Австрийца Забитцера признали лучшим игроком матча Евро против Нидерландов
Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича на чемпионатах Европы
Гризманн — рекордсмен сборной Франции по количеству матчей на больших турнирах
Франция не смогла выиграть группу на Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь