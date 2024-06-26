Фоден покинул расположение сборной Англии на Евро-2024

По информации источника, 24-летний футболист отправился в Великобританию, чтобы присутствовать на родах своей девушки Ребекки. В апреле стало известно, что Фоден станет отцом в третий раз. Пара уже воспитывает четырехлетнего сына Ронни и годовалую дочь Тру. Ожидается, что полузащитник вернется в расположение национальной команды до конца недели.

Фоден принял участие в трех матчах сборной Англии на групповом этапе Евро-2024 в качестве игрока стартового состава, но ни в одном из них не сумел отметиться результативными действиями.