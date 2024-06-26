Фоден покинул расположение сборной Англии на Евро-2024
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден временно покинул расположение сборной Англии на чемпионате Европы по футболу по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает The Sun.
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден временно покинул расположение сборной Англии на чемпионате Европы по футболу по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 24-летний футболист отправился в Великобританию, чтобы присутствовать на родах своей девушки Ребекки. В апреле стало известно, что Фоден станет отцом в третий раз. Пара уже воспитывает четырехлетнего сына Ронни и годовалую дочь Тру. Ожидается, что полузащитник вернется в расположение национальной команды до конца недели.
Фоден принял участие в трех матчах сборной Англии на групповом этапе Евро-2024 в качестве игрока стартового состава, но ни в одном из них не сумел отметиться результативными действиями.
Сборная Англии стала победителем группы С, набрав пять очков. В ⅛ финала англичане в Гельзенкирхене сыграют с одной из команд, занявших третье место. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.