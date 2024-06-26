«Сплошное разочарование». Стогниенко — о матче Дания — Сербия
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0). Об этом сообщает «Чемпионат».
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Сербии (0:0). Об этом сообщает «Чемпионат».
«Матч Дания — Сербия по качеству футбола — сплошное разочарование. Сборная Сербии опять не смогла себя реализовать, и выглядело все так, будто игроки впервые увидели друг друга.
Работа Драгана Стойковича расстраивает. Выпускать на поле трех нападающих — не всегда значит усилить атаку по ходу матча. В общем, грустная и незрелищная игра.
Датская команда тоже не вернулась к своему футболу образца 2021 года, но они, по крайней мере, добились нужного результата», — сказал Стогниенко.
Сборная Дании с тремя набранными очками заняла второе место в группе С, опередив команду Словении из-за меньшего количество желтых карточек. В ⅛ финала датчане в Дортмунде сыграют с хозяевами турнира — сборной Германии. Встреча пройдет в субботу, 29 июня.
Сборная Сербии, впервые сыгравшая на Евро после распада Югославии, заняла последнее место, набрав два очка.