«Сплошное разочарование». Стогниенко — о матче Дания — Сербия

«Матч Дания — Сербия по качеству футбола — сплошное разочарование. Сборная Сербии опять не смогла себя реализовать, и выглядело все так, будто игроки впервые увидели друг друга.



Работа Драгана Стойковича расстраивает. Выпускать на поле трех нападающих — не всегда значит усилить атаку по ходу матча. В общем, грустная и незрелищная игра.

Датская команда тоже не вернулась к своему футболу образца 2021 года, но они, по крайней мере, добились нужного результата», — сказал Стогниенко.