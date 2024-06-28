Отец Даку — о скандале с сыном на Евро-2024: «Мирлинду нехорошо, я сказал ему больше так не делать»

«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему нехорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию. Я слышал, что “Рубин” накажет Мирлинда за поступок на Евро — это решение клуба надо уважать. У него не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», — сказал Даку в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславу Шапиро.