Мартинес о Роналду в старте на матч с Грузией: «Он сыграл только в одном подготовительном матче, для сохранения соревновательного ритма лучше не делать пауз»

"Капитан выйдет в стартовом составе. Очень важно, чтобы он играл, потому что он выходил только в одном подготовительном матче.

В этом сезоне он выходил на поле в каждом матче, провел много минут, и для того, чтобы сохранить соревновательный ритм, не стоит делать паузу, а потом выходить через шесть дней", — сказал главный тренер сборной Португалии.