Мартинес о Роналду в старте на матч с Грузией: «Он сыграл только в одном подготовительном матче, для сохранения соревновательного ритма лучше не делать пауз»
Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду сыграет с Грузией на Евро.
Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду сыграет с Грузией на Евро.
"Капитан выйдет в стартовом составе. Очень важно, чтобы он играл, потому что он выходил только в одном подготовительном матче.
В этом сезоне он выходил на поле в каждом матче, провел много минут, и для того, чтобы сохранить соревновательный ритм, не стоит делать паузу, а потом выходить через шесть дней", — сказал главный тренер сборной Португалии.