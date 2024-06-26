«Мы не боимся». Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024

«Италия — это место, где я со своей семьёй чувствуем себя очень комфортно. Но в субботу не будет места для чувств, даже если для меня этот матч особеннее, чем для других. Мы ожидаем, что итальянцы почувствуют себя фаворитами в этом матче. Но мы не боимся», — приводит слова Фройлера Corriere dello Sport.