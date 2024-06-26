Бельгия, Словакия и Румыния вышли в плей-офф Евро-2024
Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Украины (0:0) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Украины (0:0) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Штутгарте. Бельгийцы больше владели мячом в первом тайме, но по-настоящему опасных моментов создать не сумели. Единственный шанс в начале матча был у Ромелу Лукаку, который, зацепившись за мяч в штрафной, очень слабо пробил по воротам. Украинцы также не преуспели в создании остроты у ворот Куна Кастелса.
После перерыва игра стала еще более осторожной, а рисковать команды стали лишь после 70-й минуты. Сначала Анатолий Трубин спас свою команду после удара Лукаку, затем Ваут Фас сумел заблокировать выстрел Артема Довбика. На 83-й минуте был момент у Руслана Малиновского, который едва не закрутил мяч в бельгийские ворота с углового. Кастелс сумел остановить мяч на самой линии ворот.
В добавленное время свой момент упустил Георгий Судаков, после чего бельгийцы откровенно начали тянуть время и оборонять комфортный для себя результат.
В параллельном матче сборная Словакии во Франкфурте ожидаемо сыграла вничью с командой Румынии (1:1). На мяч Ондрея Дуды на 24-й минуте румыны ответили голом с пенальти Развана Марина на 37-й минуте. Во втором тайме команды продолжили играть активно у ворот друг друга, однако ближе к концу матча проливной дождь заставил команды задуматься о том, чтобы сохранить устраивающий обе стороны счет.
Таким образом, в группе Е сложилась уникальная ситуация. Все четыре сборных финишировали с одинаковым количеством очков — по четыре. По дополнительным показателям (разница и количество мячей) победителем группы стала сборная Румынии, которая в ⅛ финала в Мюнхене сыграет с одной из команд, занявших третье место. Встреча пройдет во вторник, 2 июля.
Бельгия заняла второе место в группе и в ⅛ финала в Дюссельдорфе сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет в понедельник, 1 июля.
Словакия осталась на третьей строчке. Четырех очков словакам хватило, чтобы войти в число лучших команд, занявших третье место. В ⅛ финала они сыграют либо с Англией, либо с Испанией. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.
Сборная Украины единственная в этом квартете имела отрицательную разницу мячей (-2), поэтому заняла четвертую строчку. Примечательно, что на Евро-2020 набрали на одно очко меньше, однако этого им хватило, чтобы выйти из группы с третьего места и добраться до четвертьфинала. Украина стала первой командой в истории чемпионатов Европы, занявшей последнее место в группе с четырьмя набранными очками.