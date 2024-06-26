Бельгия, Словакия и Румыния вышли в плей-офф Евро-2024

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Встреча проходила в Штутгарте. Бельгийцы больше владели мячом в первом тайме, но по-настоящему опасных моментов создать не сумели. Единственный шанс в начале матча был у Ромелу Лукаку, который, зацепившись за мяч в штрафной, очень слабо пробил по воротам. Украинцы также не преуспели в создании остроты у ворот Куна Кастелса.

После перерыва игра стала еще более осторожной, а рисковать команды стали лишь после 70-й минуты. Сначала Анатолий Трубин спас свою команду после удара Лукаку, затем Ваут Фас сумел заблокировать выстрел Артема Довбика. На 83-й минуте был момент у Руслана Малиновского, который едва не закрутил мяч в бельгийские ворота с углового. Кастелс сумел остановить мяч на самой линии ворот.

В добавленное время свой момент упустил Георгий Судаков, после чего бельгийцы откровенно начали тянуть время и оборонять комфортный для себя результат.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249207&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче сборная Словакии во Франкфурте ожидаемо сыграла вничью с командой Румынии (1:1). На мяч Ондрея Дуды на 24-й минуте румыны ответили голом с пенальти Развана Марина на 37-й минуте. Во втором тайме команды продолжили играть активно у ворот друг друга, однако ближе к концу матча проливной дождь заставил команды задуматься о том, чтобы сохранить устраивающий обе стороны счет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249206&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, в группе Е сложилась уникальная ситуация. Все четыре сборных финишировали с одинаковым количеством очков — по четыре. По дополнительным показателям (разница и количество мячей) победителем группы стала сборная Румынии, которая в ⅛ финала в Мюнхене сыграет с одной из команд, занявших третье место. Встреча пройдет во вторник, 2 июля.

Бельгия заняла второе место в группе и в ⅛ финала в Дюссельдорфе сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет в понедельник, 1 июля.

Словакия осталась на третьей строчке. Четырех очков словакам хватило, чтобы войти в число лучших команд, занявших третье место. В ⅛ финала они сыграют либо с Англией, либо с Испанией. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.