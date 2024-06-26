Всем спасибо — все довольны. Словакия и Румыния сыграли вничью и оставили Украину на последнем месте | Источник: Reuters

Двадцать лет назад, когда в заключительном туре группового турнира Евро-2004 Швеция и Дания дважды обменялись голами (что обе команды полностью устраивало) и оставили за бортом плей-офф Италию, появился термин «скандинавская ничья». Возглавлявший в ту пору «Скуадру адзурру» Джованни Трапаттони в своей автобиографии вспоминал, что сказал о грядущем вылете знакомому журналисту еще накануне, и признался, что до сих пор ждет расследования, которое обещал президент УЕФА Леннарт Юханссон.

На самом деле таких историй — когда обе команды внутренне готовы к выгодному всем исходу — не так уж и мало. Просто приведенный пример — один из самых ярких наряду с игрой ФРГ и Австрии на ЧМ-1982. Это тот самый матч, который остался в истории как «позор в Хихоне». Немцы тогда забили уже на 11-й минуте, после чего игра проходила так, что в концовке весь стадион свистел, а соперники лениво перекатывали мяч, оформляя выход из группы и оставляя ни с чем Алжир.

К чему эти экскурсы в историю? Да просто Словакия и Румыния оказались в таком же положении, как шведы/датчане или немцы/австрийцы — выбирайте на свой вкус. Ничья с любым счетом гарантировала и тем и другим выход в плей-офф и отправляла домой либо неудачника параллельной встречи, либо Украину, если бы та разошлась миром с бельгийцами. Причем как ты ни играй — не проявляя никакой инициативы или в сражении «от ножа», — все равно при ничейном исходе ничего сторонникам теории заговоров не докажешь. Конспирологи и большинство болельщиков неудачника группы назовут или циниками, или гениальными артистами.

В общем, оставалось лишь наблюдать за игрой и фиксировать происходящее в довольно живой игре, где соперники полностью оправдывали сформировавшиеся после двух туров впечатления. Словакия выглядела более системной и организованной командой, которая основательно подошла к расшатыванию обороны соперника и заслуженно открыла счет. После того как Дуда головой отправил мяч в угол с подачи Куцки, в режиме лайв на последнее место отправилась Румыния, которая могла забить первой, но Дубравка достал из угла удар Рацю.

Тот момент получился эмоциональным, а кураж — отличительная черта команды Эдварда Йордэнеску. Она и отыгралась во взрывном стиле. Ханцко сфолил на рвавшемся в штрафную Хаджи, арбитр назначил штрафной, однако ВАР определил, что случилось это в пределах штрафной, и Рэзван Марин снова перевернул расклад в группе. К перерыву Румыния взлетела в таблице с последней строчки на первую, а вылетали после первых 45 минут украинцы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249206&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, во Франкфурте все и всех устраивало, а темп игры стал падать. Однако чем сильнее лил дождь, тем живее становилась игра. Спасал Дубравка, потом — Ницэ. Хараслин едва не закрутил мяч в дальний угол. Румыны, в свою очередь, пытались поддержать темп, сменив всю группу атаки. Всплеск, впрочем, получился непродолжительным. Нельзя сказать, что команды просто доигрывали, но все старались свести риск к минимуму.

Можно ли их упрекнуть за то, что синица в руке оказалась предпочтительнее журавля в небе? Как бы в данной ситуации поступили вы? Особенно если речь о скромных по статусу командах, для которых сам факт выхода в плей-офф — историческое событие. В конце концов, разве Словакия и Румыния должны были сделать все, чтобы не сыграть вничью? Ответ очевиден, два каравана идут дальше, а их болельщики отмечали финальный свисток вместе. Если кто-то недоволен, то это их проблемы. Нужно было побеждать самим и не получать 0:3 на старте.