Александр Мостовой: Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным

«Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным. Пенальти, который поставили в ворота сборной Словакии, на мой взгляд, липовый. Пару раз посмотрел, там игрок упал сам. То, что это будут обсуждать, неизбежно. С другой стороны, мы часто видим, что когда обеим командам нужна ничья, они её и делают. Особенно в последних турах. Я это видел и в бытность игроком. Зачем рисковать, когда понимаешь, что ничья выгодна и тебе, и сопернику?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.