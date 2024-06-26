Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния на Евро-2024 | Источник: Getty Images

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии завершился со счётом 1:1. На гол полузащитника Ондрея Дуды румыны ответили реализованным пенальти Рэзвана Марина.

После трёх сыгранных туров сборная Словакии набрала четыре очка и финишировала на третьем месте в своей группе благодаря разнице забитых мячей. Румыния с тем же набором очков заняла первое место в группе. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.