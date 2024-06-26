Лучший бомбардир Чехии на Евро остался в запасе на матч с Турцией

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28-летний нападающий получил травму икроножной мышцы в предыдущем матче против команды Грузии (1:1) и был заменен во втором тайме. Нападающий «Байера» не успел восстановиться вовремя и на сегодняшний матч с турками остался в запасе. Его место в стартовом составе занял форвард пражской «Славии» Моймир Хытил.

Патрик Шик является лучшим бомбардиром в истории сборной Чехии на чемпионатах Европы. На Евро-2020 он разделил звание лучшего бомбардира турнира с Криштиану Роналду, забив пять мячей. На этом турнире Шик успел отличиться в ворота сборной Грузии.

Стартовые составы команд:

Чехия: Йиндржих Штанек, Томаш Голеш, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (капитан), Лукаш Провод, Давид Юрасек, Антонин Барак, Моймир Хытил, Адам Гложек.

Турция: Мерт Гюнок, Мерих Демирал, Ферди Кадиоглу, Самет Акайдын, Мерт Мюлдюр, Салих Озджан, Исмаил Юксек, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу (капитан), Арда Гюлер, Барыш Йылмаз.

Начало матча — в 22:00 по московскому времени.