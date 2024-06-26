Андрей Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины с чемпионата Европы в Германии.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины с чемпионата Европы в Германии.
Сегодня, 26 июня, украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0) и покинули Евро-2024, заняв последнее место в группе Е.
«Благодарю команду, тренера и наших самых лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся едиными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины», — приводит слова Шевченко Tribuna.com.