«Я горжусь своими игроками». Ребров — о вылете сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Все команды в группе Е набрали равное количество очков — по четыре, однако украинцы стали худшими в квартете из-за отрицательной разницы мячей (-2). Украина стала первой командой в истории чемпионатов Европы, не сумевшей выйти в плей-офф с четырьмя набранными очками.
«К сожалению, мы не прошли групповой этап из-за первой игры, в которой проиграли Румынии. Я благодарен игрокам за то, как они отреагировали на матч со Словакией. Я думаю, мы показали, что пытались победить в матче с Бельгией, и у нас было достаточно хороших моментов.
Для нашей страны очень важно участвовать в этом турнире. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но важно то, как ты на них реагируешь. Я очень горжусь своими игроками. Конечно, мы все недовольны результатом, но вопросов к игрокам у меня нет. Я поблагодарил их за игру и сказал, что, к сожалению, мы не прошли дальше из-за поражения от Румынии. Но у нас очень молодая сборная, и все они с оптимизмом смотрят в будущее», — сказал Ребров.
Защитник сборной Украины Александр Тымчук, который провел 20-й матч за национальную команду, на послематчевой пресс-конференции не смог сдержать слез.
«Я горжусь тем, что я украинец. Мне не стыдно за наше выступление. Мы не вышли в плей-офф только из-за нашего первого матча. Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не попадает в плей-офф. Мы отдали все свои силы для нашей страны. Мы их подвели, и мне очень жаль. Хотелось доставить им радость, заставить их гордиться. Мы оставили все на поле, но этого оказалось недостаточно», — сказал Тымчик.
Для сборной Украины это был четвертый в истории чемпионат Европы. Евро-2020 стал единственным турниром, где украинцы сумели выйти в плей-офф. Тогда на групповом этапе они набрали три очка и вышли в ⅛ финала с третьего места, где обыграли сборную Швецию (2:1 д.в.), а затем в четвертьфинале уступили англичанам (0:4).