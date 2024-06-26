«Я горжусь своими игроками». Ребров — о вылете сборной Украины

«К сожалению, мы не прошли групповой этап из-за первой игры, в которой проиграли Румынии. Я благодарен игрокам за то, как они отреагировали на матч со Словакией. Я думаю, мы показали, что пытались победить в матче с Бельгией, и у нас было достаточно хороших моментов.



Для нашей страны очень важно участвовать в этом турнире. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но важно то, как ты на них реагируешь. Я очень горжусь своими игроками. Конечно, мы все недовольны результатом, но вопросов к игрокам у меня нет. Я поблагодарил их за игру и сказал, что, к сожалению, мы не прошли дальше из-за поражения от Румынии. Но у нас очень молодая сборная, и все они с оптимизмом смотрят в будущее», — сказал Ребров.