Довбик сравнил себя с Лукаку и Кейном после вылета сборной Украины с Евро-2024
Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался после вылета национальной команды с чемпионата Европы по футболу в Германии.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался после вылета национальной команды с чемпионата Европы по футболу в Германии.
Сегодня, 26 июня, украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0) и покинули Евро-2024, заняв последнее место в группе Е.
— У тебя сегодня были хорошие моменты и с правой, и с левой ноги.
— Бывает такое, когда не залетает. Сегодня команда хорошо сражалась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду… Да, досадно вылетать. Эти незабитые моменты в уме. Буду долго их помнить.
— От тебя было очень много ожиданий — лучший бомбардир Ла Лиги. Как ты себе оцениваешь это Евро? 0 голов, но все матчи в основном составе.
— Видите, что сейчас и у Лукаку ноль голов, и Кейн имеет 1 гол. Это такой турнир, на котором либо оно идет, либо оно, к сожалению, у меня не пошло. Я ни в коем случае не опускаю руки. Я работаю. Есть время немного отдохнуть и готовиться к новому сезону, — приводит слова Довбика Tribuan.com.