Довбик сравнил себя с Лукаку и Кейном после вылета сборной Украины с Евро-2024

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Сегодня, 26 июня, украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0) и покинули Евро-2024, заняв последнее место в группе Е.

— У тебя сегодня были хорошие моменты и с правой, и с левой ноги.

— Бывает такое, когда не залетает. Сегодня команда хорошо сражалась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду… Да, досадно вылетать. Эти незабитые моменты в уме. Буду долго их помнить.

— От тебя было очень много ожиданий — лучший бомбардир Ла Лиги. Как ты себе оцениваешь это Евро? 0 голов, но все матчи в основном составе.