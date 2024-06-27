Когда академики работают грузчиками. Колонка о жалости к сборной Англии

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Иван Крылов, современное искусство и татуировка Саутгейта. Это все объединяет Денис Казанский, который в своей авторской рубрике «Биг-Ден» подводит итоги «группы смерти».

Вот и отмучилась ты, группа смертной скуки, а на европейском — группа С. Что это было? Разве можно с нами так? Лето, погода не шепчет — кричит… А болельщики садятся перед экранами, чтобы… Одна победа на четыре команды! Всего семь забитых мячей на квартет. Что за издевательство?

Летаргические ничьи, ни разу не отличился главный бомбардир Евро — автогол, абсолютно нечего вспомнить. В итоге команды расходятся не по результатам, а по количеству желтых карточек (этот показатель вывел Данию на второе место). Катастрофа. Плохое немое кино.

Но если уйти от констатации фактов к анализу причин, то, как обычно, мы найдем частность и нечто общее.

Для меня очевидно, что нынешний формат Евро убил весь интерес к игре.

Уже во втором туре команды размышляли со стратегической точки зрения: «Вот тут не пропустим, а здесь удержим, вот тут чуть ускоримся и вроде как ничего, в районе третьего места с шансами на плей-офф».

В третьем туре играли просто за распределение мест, а не за место под солнцем и жизнь. Большая разница. Отсюда и скука.

А команды, как семьи у Толстого, несчастны по-своему. Дания за три года с яркого полуфинала Евро, любопытных тактических уловок и классной игры, деградировала до «отдайте мяч Эриксену». Словения выше головы прыгать не собиралась и сыграла не ниже своего класса 55-й команды мирового рейтинга (без сарказма — очень достойно, их исторический выход из группы справедлив). Сербия… А про команду Стойковича даже сказать нечего. Большие имена в составе, но ни игры, ни результата.

В отличие от сборной Англии. Лучшей команды в худшей группе чемпионата Европы.

У сборной Гарета Саутгейта есть результат!

Ни одного поражения, два матча на ноль.

Позитив умещается в одно предложение.

Есть команды, которые вызывают чувства ненависти или зависти, обожания и даже любви. Сборная Англии на этом Евро пока (важно подчеркнуть) заслуживает только одного — жалости. Худшая из эмоций.

Жалко лучшего игрока Ла Лиги и бомбардира бундеслиги, жалко главный молодой талант Англии и все нынешнее поколение… Жалко смотреть, как главный тренер этой команды, имя которого распевала вся Англия во время чемпионата мира в России, попадает под пивной дождь из стаканов гнева болельщиков, после серой ничьей со Словенией.

Источник: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images

Главный вопрос к Саутгейту: почему яркие игроки из сильнейших клубов мира в его команде становятся хуже? После трех матчей в группе ответ очевиден. Потому что тренеры в клубах знают, как использовать таланты своих игроков.

Анчелотти долго думал, как вплести в игру Беллингема, чтобы раскрыть его талант. Пеп искал и экспериментировал с позицией Стоунса и Фодена. Хау лепил в «Ньюкасле» свой правый фланг, чтобы Триппьер на нем стал плеймейкером… Большие тренеры проделали большую работу.

Саутгейт пошел своим путем. Он придумал собственный мир и не собирается его покидать. В нем шикарная «десятка» Фоден навечно законсервирован на левом фланге, где чувствует максимальный дискомфорт. Рядом, на левой бровке, играет самый результативный правый защитник английского чемпионата (10 голевых передач). На Евро Киран Триппьер пока не сделал ни одного кросса в штрафную и только однажды покатил мяч под удар.

Джуд Беллингем просто мешает Кейну в атаке, а Райсу — в обороне.

Самый яркий атакующий квартет Евро (Кейн — Фоден — Беллингем — Сака) — иллюстрация к знаменитой четверке из басни Крылова. Но в отличие от морали Ивана Андреевича, в музыканты они очень даже годятся. Вопрос не в них.

Да, команда солидно отыграла в защите. Но масштаб и статус соперников заставляет усомниться в ценности достижения Саутгейта. На ноль против Словении? Ничего себе!

Три матча подряд Саутгейт практически не менял стартовый состав. Жизнь показала, что эксперимент с Трентом в полузащите не сработал, тройка в атаке друг друга не замечает. Время перемен наступило. Турнир слишком короткий, нет возможности творить. Для этого была квалификация и Лига наций. Необходимо реагировать. Талантливые тренеры делают это незамедлительно. Они признают ошибки.

Саутгейт поменял Александра-Арнолда на Галлахера только в третьей игре, на 45 минут. Во втором тайме на этой позиции играл уже Кобби Майну. Все запутались окончательно.

За 20 минут второго тайма все в той же третьей игре Коул Палмер создал больше угроз, чем Букайо Сака за две с половиной игры. То же самое можно сказать и про две минуты Энтони Гордона, любезно предоставленных Саутгейтом в матче со Словенией. Он был ярче Фодена.

Коллега Дурново очень едко и точно сравнил футбол сборной Англии с современным искусством: «Ты думаешь, что перед тобой обычные ведро и швабра, но потом знающие люди объясняют тебе, что это на самом деле шедевр за сотни миллионов евро».

Людей, не понимающих футбольное творчество Саутгейта, стало максимально много. Как и скептиков, которые не верят в результат.

На этом Евро пока три команды обозначили свои амбиции красиво — Испания, Португалия и Германия. Австрия стала настоящим сюрпризом. В каждой из них тренеры творчески подходят к выбору стратегии, состава и делают своих игроков лучше.

Гарет Саутгейт просто вышел из группы.

«Атака выигрывает матчи, оборона приносит тебе титул», — так сказал сэр Алекс Фергюсон. Кажется, что Саутгейт сделал себе такую татуировку.

Но когда академики работают грузчиками, кажется, что-то все-таки идет не так.