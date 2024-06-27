Определились все пары плей-офф чемпионата Европы

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Сборная Грузии в Гельзенкирхене одержала сенсационную победу над Португалией (2:0), благодаря которой сумела обеспечить себе выход в плей-офф с третьего места. Грузины открыли счет уже на второй минуте, когда Жорж Микаутадзе после ошибки Антониу Силвы организовал быструю контратаку, которую завершил Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте Микаутадзе с пенальти удвоил преимущество грузинской сборной и установил окончательный счет в этом матче.

Микаутадзе единолично возглавил список бомбардиров Евро-2024, забив в каждом из трех матчей группового этапа. Два из трех его голов были забиты с 11-метровой отметки. Также на счету 23-летнего нападающего «Метца» одна голевая передача.

В параллельной встрече Турция в Гамбурге сумела одержать победу над командой Чехии (1:1). Сначала команды обменялись голами своих капитанов — на гол Хакана Чалханоглу на 51-й минуте чехи ответили точным ударом Томаша Соучека на 66-й минуте. Победу туркам на четвертой добавленной минуте принес Дженк Тосун. Стоит отметить, что чехи с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонина Барака, получившего две желтых карточки.

Сборная Португалии, несмотря на поражение от Грузии, с шестью очками сохранила за собой первое место в группе F. Турция также набрала шесть очков, но стала второй из-за проигрыша Португалии (0:3) в очной встрече. Грузия набрала четыре балла, которых ей хватило для выхода в плей-офф с третьего места. Чехия с двумя очками заняла последнее место и покидает Евро-2024.

Грузия добилась уникального достижения, сумев добиться выхода в плей-офф чемпионата Европы на дебютном турнире. Это третий подобный случай в XXI веке после успехов Уэльса и Северной Ирландии на Евро-2016. Турция, в свою очередь, сыграет в плей-офф Евро впервые с 2008 года.

Таким образом, определились все участники плей-офф. В ⅛ финала сыграют:

29 июня:

Швейцария — Италия, 19:00 мск;

Германия — Дания, 22:00 мск;

30 июня:

Англия — Словакия, 19:00 мск;

Испания — Грузия, 22:00 мск;

1 июля:

Франция — Бельгия, 19:00 мск.;

Португалия — Словения, 22:00 мск.;

2 июля:

Румыния — Нидерланды, 19:00 мск.;

Австрия — Турция, 19:00 мск.