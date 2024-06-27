Определились все пары плей-офф чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились все пары плей-офф чемпионата Европы

В группе F завершились последние матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу.

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33
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33
фотографии
33
фотографии

Сборная Грузии в Гельзенкирхене одержала сенсационную победу над Португалией (2:0), благодаря которой сумела обеспечить себе выход в плей-офф с третьего места. Грузины открыли счет уже на второй минуте, когда Жорж Микаутадзе после ошибки Антониу Силвы организовал быструю контратаку, которую завершил Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте Микаутадзе с пенальти удвоил преимущество грузинской сборной и установил окончательный счет в этом матче.

Микаутадзе единолично возглавил список бомбардиров Евро-2024, забив в каждом из трех матчей группового этапа. Два из трех его голов были забиты с 11-метровой отметки. Также на счету 23-летнего нападающего «Метца» одна голевая передача.

В параллельной встрече Турция в Гамбурге сумела одержать победу над командой Чехии (1:1). Сначала команды обменялись голами своих капитанов — на гол Хакана Чалханоглу на 51-й минуте чехи ответили точным ударом Томаша Соучека на 66-й минуте. Победу туркам на четвертой добавленной минуте принес Дженк Тосун. Стоит отметить, что чехи с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонина Барака, получившего две желтых карточки.

Сборная Португалии, несмотря на поражение от Грузии, с шестью очками сохранила за собой первое место в группе F. Турция также набрала шесть очков, но стала второй из-за проигрыша Португалии (0:3) в очной встрече. Грузия набрала четыре балла, которых ей хватило для выхода в плей-офф с третьего места. Чехия с двумя очками заняла последнее место и покидает Евро-2024.

Грузия добилась уникального достижения, сумев добиться выхода в плей-офф чемпионата Европы на дебютном турнире. Это третий подобный случай в XXI веке после успехов Уэльса и Северной Ирландии на Евро-2016. Турция, в свою очередь, сыграет в плей-офф Евро впервые с 2008 года.

Таким образом, определились все участники плей-офф. В ⅛ финала сыграют:

29 июня:

Швейцария — Италия, 19:00 мск;
Германия — Дания, 22:00 мск;

30 июня:

Англия — Словакия, 19:00 мск;
Испания — Грузия, 22:00 мск;

1 июля:

Франция — Бельгия, 19:00 мск.;
Португалия — Словения, 22:00 мск.;

2 июля:

Румыния — Нидерланды, 19:00 мск.;
Австрия — Турция, 19:00 мск.

С полной сеткой плей-офф можно ознакомиться на странице нашего спецпроекта.

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33Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
21Украина вылетела с Евро
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27Франция не смогла выиграть группу на Евро
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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