Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
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22.06Бельгия2Румыния0
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тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
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Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
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25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
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Словения
33
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Франция
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3
Нидерланды
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Польша
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Словакия
34
4
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Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Турки выиграли в большинстве.

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Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре | Источник: Reuters

В отличие от группы Е, в квартете F все было предельно понятно. Чехии, чья атака осиротела из-за травмы Шика, нужно было выигрывать. Турции было достаточно не проиграть. Так что началась игра в Гамбурге предсказуемо — с серии чешских атак. Однако турки в силу своего менталитета не способны сосредотачиваться исключительно на обороне. Винченцо Монтелла, который до сборной довольно успешно работал с «Адана Демирспор», дух местного футбола прочувствовал изнутри.

Причем, как и в своем прежнем клубе, итальянец предпочитает легкую линию атаки, в которой классический центральный нападающий просто не нужен. Артем Дзюба в свое время с этим познакомился и вряд ли остался доволен. На Евро в центре нападения у «Лунных звезд» играет Барыш Йылмаз, которого привычнее видеть на фланге, а в чемпионском составе «Галатасарая» он периодически появлялся на позиции латераля.

В среду у Турции была та же линия атаки, что и стартовой игре с Грузией — с отдохнувшими в прошлом туре Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом. Соответственно, темп обе команды держали неплохой. Только все расклады, как это часто случается, изменились на ровном месте. Барак, уже имея на своем счету желтую карточку, контролировал мяч в центре поля и, умудрившись на мгновение дать слабину, шипами наступил на ногу классно сработавшему в прессинге Салиху Озджану. Удаление.

С этого момента давление на турецкие ворота спало. Не сказать, что прежде оно было критичным, но шансы забить у Чехии появлялись. Не повезло, что самый очевидный из них выпал на долю центрального защитника Гранача. Удача на этом турнире явно обходит этого игрока стороной. В двух первых матчах он забил в свои ворота, допустил результативную ошибку и стал виновником назначения пенальти. Теперь — с нескольких метров плохо пробил головой.

В меньшинстве же Граначу пришлось сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей. Причем ему и там не повезло — когда Кенан Йылдыз полез в обводку и попал оппоненту шипами в ногу. Вингеру «Ювентуса» повезло, что вслед за карточкой за этот фол он вскоре чуть не получил вторую. Численный перевес Турции сохранился, контроль мяча увеличился, но остроты в первом тайме не хватало. Скорее на последней минуте первого тайма мог забить промчавшийся к воротам Давид Юрасек. Турок выручил Мерт Гюнок.

Казалось, Турция просто не понимала, как разыграть лишнего, однако в перерыве Монтелла провел качественную работу. Да еще и подкрутил настройки, отправив в опорную зону Каана Айхана. И все сразу заработало так, как нужно. Пошли атаки, усилилось давление, и все это вылилось во взятие ворот. Первый удар из центра штрафной Станек вытащил, выдав один из лучших сейвов турнира, однако Хакан Чалханоглу с подбора попал в дальний угол. Чехи же еще и потеряли травмировавшегося вратаря.

И все же они — настоящие бойцы. Не сломались, полезли вперед, и замены Ивана Гашека принесли плоды. Хоры заставил Гюнока допустить ошибку в борьбе за верховой мяч, и пусть удар форварда на ленточке остановил Самет Акайдын, на добивании отличился Соучек. Горячая концовка, которая вылилась в потасовку после финального свистка, была обеспечена, ведь еще один гол выводил Чехию в плей-офф. Кухта даже послал мяч в сетку — но уже после свистка.

Турки в итоге собрали одиннадцать (!) желтых карточек. У чехов наказывали даже тех, кто сидел на скамейке, включая нарвавшегося на дисквалификацию в следующей игре Шика. Только отбыть ее на этом турнире не получится. Дальше идет Турция. В этой помолодевшей команде победную точку поставил 33-летний Дженк Тосун. В третьем в истории плей-офф турок ждет Австрия.

Андрей Кузичев

Чехия
1:2
Первый тайм: 0:0
Турция
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Швеция
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Нидерланды
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