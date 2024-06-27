Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
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Группа AЗавершен
тв
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Группа BЗавершен
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Группа BЗавершен
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Группа DЗавершен
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Группа CЗавершен
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Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
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Группа DЗавершен
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Группа FЗавершен
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18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
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19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
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Группа FЗавершен
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2.07АвстрияТурция
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13:05 (мск), источник: Sports

Микаутадзе — лучший бомбардир Евро! У французского грузина невероятный год

Голы в каждом матче группы.

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Источник: Reuters

Грузия в плей-офф Евро! Главный творец этой сказки — Жорж Микаутадзе: у форварда «Метца» 3+1, голевое действие в каждом матче группы.

А вот просто факты про его клубный сезон. Чтобы вы лучше поняли, почему такой всплеск на Евро — совсем не случайность.

  1. Микаутадзе — седьмой в гонке бомбардиров Лиги 1 с 13 голами. С 17 (13+4) результативными действиями он на шестом месте.
  2. 13 голов Микаутадзе — это 37% от всех (35) голов «Метца». Сильнее зависимость только у «ПСЖ» от Килиана Мбаппе и у «Лиона» от Александра Ляказетта.
  3. Благодаря голам Микаутадзе «Метц» набрал 16 очков. Всего у «Метца» лишь 29. Жорж вколотил пять победных голов — больше только Мбаппе (восемь) и Джонатан Дэвид из «Лилля» (семь).

Звучит мощно, да? Тогда перейдем к главному факту: Микаутадзе не было в «Метце» полсезона.

При Микаутадзе «Метц» забил 23 гола, и к 17 из них напрямую (гол или ассист) причастен Жорж. В пересчете на 90 минут больше Микаутадзе во Франции забивал и ассистировал только Мбаппе. Но то в глянцевом «ПСЖ», а Микаутадзе — в «Метце», где он единственная нормальная атакующая единица.

Да, «Метц» упал в стыки и все равно вылетел. Но без Микаутадзе никакой борьбы за спасение не было бы.

Источник: AFP 2023

Почему Микаутадзе не было в «Метце» полсезона

Потому что его продали в конце лета 2023-го.

«Аякс» заплатил за Микаутадзе 16 миллионов евро. «Метц» лишь дважды зарабатывал больше — на продажах Исмаила Сарра в «Ренн» (17 млн) и Пап Матар Сарра в «Тоттенхэм» (16,9 млн).

Микаутадзе разорвал Лигу 2 в прошлом сезоне: лучший бомбардир (23 гола), лучший по гол+пас (23+8). «Метц» поднялся в Лигу 1 и готовился к продаже, оставалось лишь выбрать наиболее выгодный вариант. Пока «Метц» выбирал, Микаутадзе успел сделать 2+1 в трех стартовых турах Лиги 1 и только затем отправился в Нидерланды.

Там он стал частью кошмарного сезона «Аякса». Если вдруг пропустили: «Аякс» некоторое время провел в зоне вылета, обновил несколько исторических антирекордов, влетел «Фейеноорду» 0:6. Последнее, правда, уже без Микаутадзе. С открытием зимнего трансферного окна Жорж мигом вернулся в «Метц» в аренду.

Статистика в «Аяксе»: девять матчей во всех турнирах, ноль результативных действий.

Источник: AFP 2023

Необычный сезон: мощный старт в Лиге 1 за «Метц», большой трансфер в «Аякс», полный провал в Нидерландах и триумфальное возвращение в «Метц». После очередного гола во Франции Микаутадзе спросили, как «Аякс» реагирует на вновь шикарную форму Жоржа.

«Никаких новостей, — приуныл Микаутадзе. — В “Аяксе” обо мне будто забыли».

Вместе с арендой «Метц» прописал опцию выкупа Микаутадзе летом за 13 млн. Теоретически можно представить, что «Метц» выкупит Жоржа у «Аякса» и продаст еще дороже в другой клуб. Потенциально хорошее выступление на Евро-2024 за Грузию еще увеличит стоимость Микаутадзе.

Микаутадзе — грузин. Французский грузин

Родители Жоржа — грузины, приехавшие во Францию еще до рождения сына. Жорж родился в Лионе, вся его жизнь проходит во Франции, но Микаутадзе называет родиной именно Грузию и до сих пор в межсезонье проводит в Тбилиси целый месяц. Постоянно на связи с двоюродными братьями.

«Когда был маленьким, меня научили читать, писать, говорить по-грузински. Это способ не забывать происхождение», — объясняет Микаутадзе. И говорит, что хинкали и хачапури по-аджарски — любимые блюда. Сестра Анна рассказывала, что играть за сборную Грузии — детская мечта Жоржа.

Источник: Reuters

Семья невероятно важна для Микаутадзе: «Родители, брат и сестра — главные люди в моей жизни. Мы до сих пор общаемся каждый день по телефону, по видеосвязи или текстом. Встречаемся вживую при любом удобном случае. Я зашел так далеко в футболе только благодаря семье. И вместе с семьей».

Вся семья приехала к Жоржу на месяц в Амстердам, когда ему было особенно сложно после перехода в «Аякс». Он не знал языка, клуб никак не помогал с адаптацией: «Я жил в отеле более двух месяцев и сходил с ума от одиночества».

Анонимный источник, работавший с Микаутадзе еще до «Аякса», в интервью L«Équipe отмечал, что Жорж зависим от атмосферы в команде: “Ему важно чувствовать себя любимым, находиться в зоне комфорта. Таким игрокам нужен клуб, который позиционирует себя семьей”. А “Аякс” в этом сезоне будто находится в постоянном бракоразводном процессе.

Прорыв Микаутадзе — сюрприз. Его отчисляли из академии «Лиона»

Экс-директор учебного центра «Лиона» Жан-Франсуа Вульез оправдывается, когда объясняет отчисление Микаутадзе из академии в 2015 году (Микаутадзе тогда было 15 лет): «Ему не хватало активности, мощи, еще и не повезло с сильными конкурентами — например, с Амином Гуири (сейчас нападающий “Ренна”, 7+3 в Лиге 1−2023/24 — Спортс). Расстаться было тяжело, потому что у него хороший характер, он из хорошей семьи. Но не тянул по игровым навыкам».

Микаутадзе и сейчас — не махина (175 см), а в 15 лет дотягивал лишь до 140 см.

Источник: AFP 2023

Сестра Анна вспоминала, что отчисление из академии — один из худших дней в жизни Жоржа. Вместе с родителями они долго утешали его на парковке учебного центра, потом приехали домой и несколько часов проговорили, сидя на диване.

Вскоре «Метц» подобрал Микаутадзе. Никаких серьезных проблесков до 20 лет, пока Жорж не уехал в аренду в «Серен» — бельгийский клуб, связанный с «Метцем». Там Микаутадзе сначала наколотил 22 мяча во второй лиге Бельгии, потом накопил 10 голов в элитном дивизионе. Затем вернулся в «Метц» и провел упомянутый выше прорывной сезон в Лиге 2. 23+8 по гол+пас.

Забавно, что одним из желающих купить Микаутадзе летом 2023-го был «Лион». Клуб, который отчислил Жоржа из академии. Может, он еще там окажется.

Игровой портрет Микаутадзе. Очень подвижный центрфорвард

Подвижность Жоржа — его главная особенность. Он стартует на острие, но постоянно оказывается на флангах. Легко и резко отскакивает туда в поисках свободного пространства. Центральные защитники теряют Микаутадзе, крайние защитники не сразу переключаются, и Жорж опасен.

Во Франции Микаутадзе нередко сравнивают с Каримом Бензема, но обычно поверхностно: оба форварды, оба из Лиона. На самом деле нечто общее можно найти именно в этих смещениях к флангам. Сразу вспоминается, как Бензема так отлетал к краю Винисиуса в «Реале». В «Метце» Винисиуса даже на минималках нет.

Обычно «игрок в одиночку спасает команду от вылета» — штамп, но в случае «Метца» это близко к правде. Команда постоянно защищается, но получается слабо (54 пропущенных), больше пропускает только «Лорьян» (63). Атака максимально блеклая. Вся надежда на Микаутадзе.

Источник: AFP 2023

Большая часть голов Микаутадзе за «Метц» — либо наказание за жуткие ошибки обороны соперника, либо эффективная реализация моментов после ситуативного прессинга (в прессинг «Метц» идет крайне редко). Оцените гол Жоржа в ворота родного «Лиона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Или мяч в ворота «Клермона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как это объяснить? Микаутадзе крайне хладнокровен и сконцентрирован. Не выключается. Он осознает, что вряд ли получит много моментов. Вряд ли партнеры гениальным пасом найдут его перед воротами. Поэтому нужно караулить любые помарки защиты соперника и сурово наказывать. Трудно сходу назвать другого форварда в этом сезоне, который так результативно пользуется ошибками.

И да, Микаутадзе еще умеет ассистировать. Тоже приятное следствие оттяжек на фланги. Порой навешивает в штрафную, несколько раз «Метц» забивал после его кроссов.

Какие ограничения? Во-первых, Микаутадзе не выделяется физической мощью. С ростом 175 см ему сложно цепляться за длинные передачи. Во-вторых, понятная техническая ограниченность. Ускориться, обыграть на дриблинге, пробить — да. Разыграть тонкую комбинацию — нет. В-третьих, достаточно инертен без мяча. К этому добавим психологические особенности: выше говорили, как важна зона комфорта, так что любой трансфер — потенциальный риск хотя бы на бытовом уровне.

Источник: Reuters

Оптимально — играть в контратакующем стиле, чтобы всегда было пространство для забегов. Интересно посмотреть на Жоржа в паре нападающих рядом с большим форвардом-ориентиром, чтобы отвлекал внимание и мог замкнуть пас Микаутадзе, когда тот выступает ассистентом.

Какой-нибудь французский клуб, борющийся за еврокубки, — наверное, лучший вариант. Хотя после такого мощного Евро наверняка появятся варианты и на более топовом уровне!

Автор: Артем Денисов

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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