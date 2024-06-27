Плей-офф Евро — практически новый турнир. В любой из пар легко может громыхнуть сенсация

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
13:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плей-офф Евро — практически новый турнир. В любой из пар легко может громыхнуть сенсация

Ясно одно — права на ошибку больше нет.

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Источник: Reuters

За время своего существования формат чемпионата Европы сильно изменился. Сейчас это совсем не тот турнир, который первой выиграла сборная СССР в 1960-м. Тогда во Францию приехали всего четыре сборные, которые начали сразу с полуфиналов. В первых трех Евро и серии пенальти не было, а в случае ничьей победитель определялся жребием, пока в 1968-м не случился скандал после матча сборных Италии и СССР.

С 1980 года в финальную стадию выходили уже восемь команд, в 1996-м Евро расширили до 16 сборных, с 2016-го — до 24. Так соревнования превратились из битвы элит в полноценный чемпионат, а выйти в плей-офф стало куда проще — достаточно не оказаться в числе восьми худших.

К чему все это — чемпионат Европы в современном виде оставляет право на ошибку. Даже на ряд ошибок, которые потом можно исправить. Например, в 2016-м Португалия провалила групповой этап, набрав три очка и пропустив вперед Венгрию и Исландию, но в итоге взяла трофей. К слову, на том Евро ни одна команда не набрала максимально возможные 9 очков в группе. На ЧЕ-2020 Дания заработала всего три очка (одержав победу лишь над Россией в матче, который нам хочется поскорее забыть), но добралась до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступила Англии после сомнительного пенальти. Тогда же Швейцария вышла в плей-офф с третьего места, но в ⅛ выбила Францию, а в четвертьфинале уступила испанцам лишь в серии пенальти.

В общем, Евро — турнир настолько непредсказуемый и порой алогичный, что делать однозначные выводы после группового этапа тут не имеет особого смысла. Нет резона рассуждать о том, кто смотрелся сильнее в последние две недели, а кто незаслуженно продолжил свой путь по сетке. Впереди — хаос, много драйва и дикие развязки, в этом нет сомнений.

А сенсация случиться может в любой из пар ⅛ финала.

Источник: Reuters
Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 30.06.2024, 22:00

Испания-Грузия-

Испания, конечно, обязана проходить Грузию. Но футболисты Вилли Саньоля уже не раз показывали, что авторитетов они не боятся: умеют и защищаться, и выходить в атаки через короткий и средний пас. Ну, а если испанцы вдруг расслабятся, Роналду и компания могут им напомнить, чем такое может обернуться.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 22:00

Германия-Дания-

Германия в группе разбиралась с весьма плюшевыми соперниками, а вот датчане в первом раунде плей-офф с их огромным опытом способны доставить хозяевам Евро проблемы. Еще раз напомню, что скандинавы три года назад чуть не допилили до финала. Сушить игру, обороняться и действовать по счету эта команда умеет, пусть и выглядит чуть менее мощной образца самой себя прошлого ЧЕ.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 22:00

Португалия-Словения-

Португалия и Словения — команды из разных весовых категорий, но в противовес звездному коллективу аутсайдер может выставить непрошибаемого кипера Облака и перспективного форварда Шешко. Опять же, многое будет зависеть от того, пойдет ли в конкретный день у фаворита.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 19:00

Франция-Бельгия-

Франция и Бельгия — красивое центральноевропейское дерби, противостояние Гризманна с Де Брейне, Мбаппе с Лукаку. Конечно, «Трехцветные» — фавориты, но за «Красных дьяволов» большой опыт на крупных турнирах, в то время как команда Дидье Дешама испытывает серьезные проблемы с тем, чтобы отправить мяч в ворота соперника самостоятельно (реально пока не забито ни одного мяча с игры).

Источник: Reuters
Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 2.07.2024, 22:00

Австрия-Турция-

Румыния и Нидерланды — тут фаворит очевиден, но «Оранжевые» пока не производят впечатления одного из монстров. Рассчитывать восточноевропейцам как будто особо не на что, но голландцы легко могут устроить проблемы сами себе, как уже случалось на этом Евро.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 2.07.2024, 19:00

Румыния-Нидерланды-

Австрия и Турция по классу примерно равны, но у команды Ральфа Рангника преимущество за счет лучшей организации. Альпийский коллектив многие и вовсе считают командой, способной забраться очень высоко. И турнирная сетка этому способствует.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 30.06.2024, 19:00

Англия-Словакия-

Англии после мучений со Словенией и Сербией предстоит покатать мяч с еще одной славянской сборной. Словакия запомнилась победой над Бельгией с невезучим Лукаку, но в целом не похожа на команду, способную преподнести сюрприз. Впрочем, «Три льва» со своим закрытым стилем имеют шанс напороться на трудности даже тут.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 19:00

Швейцария-Италия-

Швейцария — аутсайдер в противостоянии с Италией. Да и то только на бумаге. На практике «Скуадра адзурра» с руками вырвала у хорватов свою путевку в плей-офф в последний момент, и вопросов к Лучано Спаллетти хватает. А пока на Апеннинах продолжают молиться на Доннарумму, швейцарцы готовятся сотворить сенсацию. На прошлом Евро на стадии ⅛ финала у них получилось с куда более матерым оппонентом (Францией, чемпионом мира на тот момент). Почему не должно получиться сейчас против команды без крепкой обороны и с явным дефицитом остроты впереди?

Скоро начнется самая интересная часть Евро. Интрига есть в каждом матче. Неважно, с какого места вышла Германия, а с какого — Грузия. Неважно, в каком стиле играла Англия и сколько забила Франция. Впереди — турнир с чистого листа. И в нем права на ошибку уже не будет.

Автор: Марк Бессонов

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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