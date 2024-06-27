Румынский судья повторил легендарный рекорд Валентина Иванова

Ковач показал игрокам обеих команд 18 желтых и 2 красных карточки. По ходу матча главный судья четыре раза показывал карточки игрокам, которые находились на скамейке запасных и выражали бурное несогласие с его решениями. Две карточки были показаны игрокам сборной Турции за бурное празднование победного гола, забитого не четвертой добавленной минуте. Еще три карточки были показаны игрокам уже после окончания финального свистка за то, что те едва не устроили драку на поле.

На 20-й минуте чехи остались вдесятером после удаления полузащитника Антонина Барака, который успел к этому моменту дважды сфолить на желтую карточку. После финального свистка также был удален нападающий сборной Чехии Томаш Хоры.

Из-за перебора желтых карточек сборной Турции в ⅛ финала против команды Австрии не помогут защитник Самат Акайдын и капитан Хакан Чалханоглу.

Ковач установил новый рекорд чемпионатов Европы по количеству показанных карточек. Также 39-летний румынский арбитр повторил рекорд российского судьи Валентина Иванова, который показал 20 карточек (16 желтых, 4 красные) в матче ⅛ финала ЧМ-2006 Португалия — Нидерланды (1:0). Примечательно, что тот турнир также проходил в Германии.