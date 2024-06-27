Румынский судья повторил легендарный рекорд Валентина Иванова
Арбитр из Румынии Иштван Ковач показал рекордные 20 карточек в матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 между Чехией и Турцией (1:2). Об этом сообщает Opta Sports.
Арбитр из Румынии Иштван Ковач показал рекордные 20 карточек в матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 между Чехией и Турцией (1:2). Об этом сообщает Opta Sports.
Ковач показал игрокам обеих команд 18 желтых и 2 красных карточки. По ходу матча главный судья четыре раза показывал карточки игрокам, которые находились на скамейке запасных и выражали бурное несогласие с его решениями. Две карточки были показаны игрокам сборной Турции за бурное празднование победного гола, забитого не четвертой добавленной минуте. Еще три карточки были показаны игрокам уже после окончания финального свистка за то, что те едва не устроили драку на поле.
На 20-й минуте чехи остались вдесятером после удаления полузащитника Антонина Барака, который успел к этому моменту дважды сфолить на желтую карточку. После финального свистка также был удален нападающий сборной Чехии Томаш Хоры.
Из-за перебора желтых карточек сборной Турции в ⅛ финала против команды Австрии не помогут защитник Самат Акайдын и капитан Хакан Чалханоглу.
Ковач установил новый рекорд чемпионатов Европы по количеству показанных карточек. Также 39-летний румынский арбитр повторил рекорд российского судьи Валентина Иванова, который показал 20 карточек (16 желтых, 4 красные) в матче ⅛ финала ЧМ-2006 Португалия — Нидерланды (1:0). Примечательно, что тот турнир также проходил в Германии.
Ковач является арбитром элитной категории ФИФА с 2019 года. В минувшем сезоне он судил финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» (3:0). На Евро-2024 он также отработал матч Словения — Сербия (1:1), где показал игрокам шесть желтых карточек.