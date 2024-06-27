Тысячи фанатов вышли на улицы Тбилиси отпраздновать исторический выход Грузии в плей-офф Евро: видео
В среду, 26 июня, сборная Грузии добилась победы над Португалией в 3-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 2:0.
В среду, 26 июня, сборная Грузии добилась победы над Португалией в 3-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 2:0.
Для грузинской национальной команды этот успех стал историческим — сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
Тысячи фанатов в Тбилиси вышли на улицы отпраздновать победу команды сразу после окончания игры.