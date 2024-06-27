«Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
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2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Дарио Риччи из Radio 24, ставший популярным из-за пикировки со Спаллетти, ответил на вопросы «СЭ».

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Источник: Reuters

Матчи групповой стадии Евро-2024 дались сборной Италии тяжело: волевая победа над Албанией, поражение от Испании и ничья с Хорватией. После игры с командой Модрича главный тренер «Скуадры адзурры» был особенно раздражен и даже попал в скандал.

Журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил у Спаллетти, не выбирался ли стартовый состав сборной Италии на матч против Хорватии по договору с командой. В своем резком ответе Лучано заметил: «Тебе еще 14 лет дрочить до моих 65. Не нужно повторять домыслы, которые вредят команде!» Лучано намекал на наличие «крысы» в сборной. Корреспондент «СЭ» связался с Дарио Риччи и узнал, как развивались события.

«Для иностранцев это могло показаться оскорбительным»

— Вы готовили тот вопрос, который задали Спаллетти на пресс-конференции?

— В нем не было ничего особенного. Я наблюдал за тренировками нашей сборной за несколько дней до поражения от Испании. Всего лишь предположил, что после такого результата в раздевалке мог возникнуть конфликт между тренером и игроками. Поэтому я спросил Спаллетти, не был ли состав с Хорватией результатом общения между ним и игроками, обмена идеями.

— Вы ожидали такой реакции, особенно того, что Лучано скажет вам что-то про онанизм?

— Очевидно, мой вопрос мог поставить тренера в затруднительное положение. Мы, журналисты, вообще должны стараться задавать такие вопросы, чтобы получать новую информацию. Я ожидал, что со стороны Спаллетти может последовать такая реакция. Лучано интерпретировал вопрос так, будто ставился под сомнение его авторитет. Но это было не так.

Умные люди всегда умеют слушать и, возможно, после этого менять свои идеи, а также планы на игру. Общаться с игроками — нормально. На мой взгляд, Спаллетти — хороший тренер. Он именно тот, кто прислушивается к своим футболистам и, возможно, после этого что-то меняет.

— Уже после произошедшего Спаллетти позвонил вам. Как это было?

— Да, я был удивлен. В тот день игра закончилась очень поздно, что для этого Евро обычное дело. Так что я работал над разными материалами, как вдруг получил звонок с неизвестного номера.

Сразу подумал, что звонят из какого-то колл-центра или хотят что-то прорекламировать. Потом, когда я взял трубку, услышал: «Привет, Дарио, это Лучано». Я не сразу понял, что это Лучано Спаллетти, потому что у нас не такие близкие отношения. Сразу стал перебирать, зовут ли кого-то из моих друзей Лучано… Но нет, у меня знакомых с таким именем нет.

— И все это в два часа ночи.

— Да. Дальше Спаллетти сказал, что хочет извиниться. Лучано показался мне очень искренним. Он извинился передо мной несколько раз. Хотя я должен сказать, что этот эпизод для меня был исчерпан еще во время пресс-конференции.

Но была пара фраз, за которые, к сожалению, зацепились в социальных сетях. Смысл был в праздном проведении времени. А в прямом переводе для иностранцев это может показаться оскорбительным. Все подумали о мастурбации, разве нет?

— Да, все СМИ интерпретировали это именно так…

— Это прискорбно. Тем более что произошло именно с моим участием. На международных турнирах вы должны знать, что представляете свою страну.

Источник: AP 2023

«Принял извинения»

— Вы сразу приняли извинения Лучано?

— Да, безусловно. Все мы испытываем стресс, есть адреналин. Не так важно, кто ты: футбольный тренер, журналист, полицейский, водитель автобуса — все испытывают стресс.

Это была реакция, продиктованная страстью, любовью Спаллетти к национальной команде. Именно эта черта, кстати, объединяет его с Манчини. Это два тренера, у которых, по сути, есть все, но в то же время они оба очень привязаны к национальной команде. Реакция Спаллетти, очевидно, шла от сердца.

После моего вопроса Лучано предположил на основе каких-то деталей, что из раздевалки сборной могла утечь некая информация. Но я вам еще раз подтверждаю, что этого не было — только результат моего анализа происходящего.

— И вы правы в своем вопросе, потому что многие в Италии пытались найти ответ именно на него.

— Да, на самом деле это любопытно. Причем уже на следующей пресс-конференции, другие коллеги стали задавать гораздо более конкретные вопросы. Можно сказать, они стали более прямолинейными и агрессивными. Теперь это особенность наших пресс-конференций.

— Пишут, что даже президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации. Это действительно так?

— Это произошло скорее случайно. Нет такого, что мы долгое время были знакомы с Гравиной.

— Как тогда это вышло?

— Президент федерации тоже был на пресс-конференции и сидел рядом со мной. Я знаю Габриэле, но нельзя сказать, что мы приятели. Конечно, при встрече здороваемся. Поскольку оказались рядом, я объяснил президенту, в чем заключался смысл моего вопроса.

Габриэле сказал, что понял меня и потом объяснит это Спаллетти. Так что, скажем так, он оказался посредником в урегулировании ситуации. Наверное, они вместе приняли решение сделать этот телефонный звонок. Для меня поступок был очень ценным. Это значит, что они не хотели оставлять эту ситуацию неразрешенной.

— Теперь же вы популярный человек не только в Италии, но и во всем мире.

— Меня узнают. Но я довольно скромный журналист. Да, это был особенный день. Но главное, что мой вопрос был задан. Журналисты должны это делать. Мы всегда слишком дружелюбны с нашими собеседниками, и поэтому хорошо, если вопрос, заданный в корректной и вежливой форме, порождает ответ. Но самое интересное во всей этой истории — это ответ Спаллетти, не так ли?

— Именно. Все обращают внимание на резкую формулировку…

— Да, но это не так важно. Это выражение — наименее интересная часть. Да, возможно, такие слова — ошибка Лучано, но…

А такая популярность не имеет для меня значения. Только твоя работа может показать, что ты действительно хороший журналист. Работа на Radio24-IlSole24Ore доставляет мне удовольствие. Мы прилагаем большие усилия на благо развития нашего СМИ. Это самое важное для меня.

Итальянский футбол прежде всего должны представлять игроки национальной сборной. Мы же должны достойно олицетворять итальянскую журналистику, что очень важно, свободную, автономную и уважающую правила жизни людей.

В этом смысле у нас должна быть свобода слова и возможность задавать любые корректно поставленные вопросы. Это очень важно. Равно как и интервьюируемый может выбирать, отвечать на вопрос или нет.

Источник: AP 2023

«Переход Сафонова в ПСЖ подстегнул Доннаруму»

— Сборная Италии хочет защитить титул чемпиона Европы. Есть ли у вас в команде лидер, способный повести за собой команду?

— В команде девять футболистов выигрывали европейский титул. Это опытные ребята, способные передать ценные навыки каждому новичку. В любой команде, когда она формируется, появляются свои лидеры, каждый берет на себя определенную роль. Я верю, что в раздевалке «адзурри» такие есть.

У нас есть все, чтобы провести отличный чемпионат Европы. Но даже Швейцария, с которой нам теперь предстоит встретиться в ⅛ финала, безусловно, очень тяжелый соперник.

— Особенно стоит уделить внимание их вратарю Зоммеру.

— Да, плюс у них есть игроки «Болоньи» — Фройлер, Эбишер, Ндой. Еще очень хорош Джака. Некоторые швейцарские футболисты отлично знают нашу лигу, потому они и не пустили нас на последний чемпионат мира в Катаре, выиграв нашу группу в квалификации благодаря промаху Жоржиньо с пенальти.

— Не могу не задать вопрос про игру голкипера сборной Италии, ведь Доннарумма теперь будет конкурировать в «ПСЖ» с нашим Сафоновым.

— Доннарумма доказал свой класс в сборной. Он является козырем Италии. На данный момент Джанлуиджи провел три очень хороших матча в группе. Плюс это наш капитан. Он старается выполнять эту роль наилучшим образом. Так что он, безусловно, тот игрок, который после неопределенного сезона в «ПСЖ» и всего, что было последний год, в составе «адзурри» заново показывает свои лучшие навыки.

Для вратаря соперничество всегда является стимулом, как и для всех игроков. Так что, безусловно, переход Сафонова подстегнул Доннарумму. Опять же, мы возвращаемся к словам Спалетти: «Когда вы сталкиваетесь с конкуренцией и являетесь интеллигентным человеком, вы пытаетесь учиться, вы пытаетесь расти». Так что возможность сравнить себя с кем-то по-настоящему сильным любого будет подталкивать к росту.

Автор: Микеле Антонов

Хорватия
1:1
Первый тайм: 0:0
Италия
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