Блистали в России, а теперь удивляют всю Европу. В плей-офф Евро мы будем болеть за Грузию и вот почему

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
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Группа B
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Испания
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2
Италия
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3
Хорватия
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4
Албания
31
Группа C
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
15:12 (мск), источник: Sport24

Блистали в России, а теперь удивляют всю Европу. В плей-офф Евро мы будем болеть за Грузию и вот почему

Главное о сборной-сенсации.

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фотографии
34
фотографии

Сборная Грузии сотворила, казалось бы, невозможное: команда Саньоля обыграла Португалию с Роналду и вышла в плей-офф Евро-2024. И это на первом в своей истории чемпионате Европы!

Радуемся за грузинскую сборную и с удовольствием рассказываем главное об этой прекрасной команде, за которую срочно нужно начинать болеть, если вы еще не начали.

Грузия героически попала на Евро: для этого пришлось обыграть чемпионов Европы-2004

Путь Грузии до финальной части будущего турнира в Германии получился очень извилистым и непростым.

В групповом отборочном турнире грузинская сборная облажалась. По итогам 8 матчей команда набрала 8 очков и заняла лишь четвертое место в пятерке с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Грузины дважды обыграли Кипр, но наверняка болельщикам больше всего запомнился болезненный разгром 1:7 от Испании в Тбилиси.

Впрочем, команде все же удалось получить «второй шанс» за счет Лиги наций. В своей подгруппе в Лиге C с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром грузины уверенно заняли первое место и удостоились путевки в плей-офф отбора к Евро-2024, где уже не подкачали. Сначала грохнули Люксембург (2:0), а затем справились с Грецией.

Главный тренер Грузии — легенда Франции. Его травили за слова и считали сбитым летчиком, но он заткнул хейтеров

К историческому достижению Грузию привел Вилли Саньоль. Те, кто пристально следил за европейским футболом в конце 90-х и в 2000-е, наверняка помнят этого яркого французского защитника. В те годы он бороздил правую бровку сначала за «Монако», а затем за «Баварию», выигрывал чемпионаты Франции и Германии, ЛЧ, Кубок Конфедераций, а еще от звонка до звонка играл в том самом драматическом финале на ЧМ-2006 против Италии.

Сейчас Вилли всего 47 лет. Свою игроцкую карьеру он закончил довольно рано — в 31 год из-за травмы ахиллова сухожилия. Но зато это позволило ему также рано стартовать на тренерском поприще. Уже в 37 лет он возглавил свой первый профессиональный клуб «Бордо».

Источник: РИА "Новости"

Правда, первый блин получился комом. От французской легенды ждали больших достижений, но он запомнился только своими слишком неаккуратными высказываниями, поэтому надолго в клубе не задержался. Последней каплей стали вот эти слова:

«Пока я являюсь главным тренером “Бордо”, мы будем приобретать меньше африканских игроков. Не хочу каждые два года терять полкоманды из-за того, что им нужно участвовать в Кубке Африки. Основные преимущества африканских игроков: они просят меньшую зарплату, они дешевле, имеют боевитый характер, обладают физической мощью. Но в футболе еще важны техника, ум и дисциплина. Здесь все связано», — говорил Саньоль.

За это тренера сразу же затравили на родине, а некоторые даже призвали африканских игроков бойкотировать тур в Лиге 1. Скандал разгорелся настолько серьезный, что после него Вилли согласились взять только помощником главного тренера в родную «Баварию». Но даже в Мюнхене он задержался всего на год.

С 2017-го по 2021-й Вилли оставался без работы. Многие уже списали его со счетов, навесив ярлык «горлопана». Однако Грузия все же дала Саньолю второй шанс, которым он воспользовался. Тренер делом доказал, что все его хейтеры были неправы.

В сборной Грузии полно звезд из РПЛ и Европы: состав яркий и без Хвичи

Впрочем, разумеется, успех Грузии — заслуга не только тренера, но и футболистов. Сейчас у грузинской сборной очень интересный состав. Про главную звезду — нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию — вы точно уже все знаете. Но и без него у Грузии очень много футболистов, играющих в Европе.

Источник: РИА "Новости"

К примеру, полузащитник Георгий Кочорашвили гоняет за «Копенгаген», Георгий Чакветадзе — за «Уотфорд», нападающий Жорж Микаутадзе, который кстати сейчас возглавляет гонку бомбардиров Евро с 3 голами — за «Метц», вратарь Георгий Мамардишвили — за «Валенсию», а нападающий Буду Зивзивадзе — за «Карслруэ». И это еще далеко не полный список!

При этом в грузинской сборной достаточно знакомых нам лиц по чемпионату России. Кроме того же Хвичи в составе Зурико Давиташвили, игравший в «Рубине», «Роторе» и «Арсенале» (сейчас в «Бордо»), а также, конечно, легенда РПЛ — Соломон Кверквелия (сейчас в «Аль-Ухдуд»). Так что поводов поболеть за Грузию в плей-офф у российских болельщиков предостаточно!

Прибавьте к этому еще смелую атакующую игру и яркие эмоции и точно получите идеальный набор для «любимой сборной» на Евро. Кстати, весь состав грузинской сборной оценивается всего в 161 млн евро. Для наглядности, «дешевле» на Евро составы только у Словакии (156 млн евро), Словении (141 млн), Албании (111) и Румынии (92). Однако это не помешало команде Саньоля сотворить сенсацию!

С удовольствием и дальше продолжаем следить за Грузией и, конечно, же болеть за нее!

Автор: Богдан Горбунов

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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