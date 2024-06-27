Блистали в России, а теперь удивляют всю Европу. В плей-офф Евро мы будем болеть за Грузию и вот почему

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Сборная Грузии сотворила, казалось бы, невозможное: команда Саньоля обыграла Португалию с Роналду и вышла в плей-офф Евро-2024. И это на первом в своей истории чемпионате Европы!

Радуемся за грузинскую сборную и с удовольствием рассказываем главное об этой прекрасной команде, за которую срочно нужно начинать болеть, если вы еще не начали.

Грузия героически попала на Евро: для этого пришлось обыграть чемпионов Европы-2004

Путь Грузии до финальной части будущего турнира в Германии получился очень извилистым и непростым.

В групповом отборочном турнире грузинская сборная облажалась. По итогам 8 матчей команда набрала 8 очков и заняла лишь четвертое место в пятерке с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Грузины дважды обыграли Кипр, но наверняка болельщикам больше всего запомнился болезненный разгром 1:7 от Испании в Тбилиси.

Впрочем, команде все же удалось получить «второй шанс» за счет Лиги наций. В своей подгруппе в Лиге C с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром грузины уверенно заняли первое место и удостоились путевки в плей-офф отбора к Евро-2024, где уже не подкачали. Сначала грохнули Люксембург (2:0), а затем справились с Грецией.

Главный тренер Грузии — легенда Франции. Его травили за слова и считали сбитым летчиком, но он заткнул хейтеров

К историческому достижению Грузию привел Вилли Саньоль. Те, кто пристально следил за европейским футболом в конце 90-х и в 2000-е, наверняка помнят этого яркого французского защитника. В те годы он бороздил правую бровку сначала за «Монако», а затем за «Баварию», выигрывал чемпионаты Франции и Германии, ЛЧ, Кубок Конфедераций, а еще от звонка до звонка играл в том самом драматическом финале на ЧМ-2006 против Италии.

Сейчас Вилли всего 47 лет. Свою игроцкую карьеру он закончил довольно рано — в 31 год из-за травмы ахиллова сухожилия. Но зато это позволило ему также рано стартовать на тренерском поприще. Уже в 37 лет он возглавил свой первый профессиональный клуб «Бордо».

Правда, первый блин получился комом. От французской легенды ждали больших достижений, но он запомнился только своими слишком неаккуратными высказываниями, поэтому надолго в клубе не задержался. Последней каплей стали вот эти слова:

«Пока я являюсь главным тренером “Бордо”, мы будем приобретать меньше африканских игроков. Не хочу каждые два года терять полкоманды из-за того, что им нужно участвовать в Кубке Африки. Основные преимущества африканских игроков: они просят меньшую зарплату, они дешевле, имеют боевитый характер, обладают физической мощью. Но в футболе еще важны техника, ум и дисциплина. Здесь все связано», — говорил Саньоль.

За это тренера сразу же затравили на родине, а некоторые даже призвали африканских игроков бойкотировать тур в Лиге 1. Скандал разгорелся настолько серьезный, что после него Вилли согласились взять только помощником главного тренера в родную «Баварию». Но даже в Мюнхене он задержался всего на год.

С 2017-го по 2021-й Вилли оставался без работы. Многие уже списали его со счетов, навесив ярлык «горлопана». Однако Грузия все же дала Саньолю второй шанс, которым он воспользовался. Тренер делом доказал, что все его хейтеры были неправы.

В сборной Грузии полно звезд из РПЛ и Европы: состав яркий и без Хвичи

Впрочем, разумеется, успех Грузии — заслуга не только тренера, но и футболистов. Сейчас у грузинской сборной очень интересный состав. Про главную звезду — нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию — вы точно уже все знаете. Но и без него у Грузии очень много футболистов, играющих в Европе.

К примеру, полузащитник Георгий Кочорашвили гоняет за «Копенгаген», Георгий Чакветадзе — за «Уотфорд», нападающий Жорж Микаутадзе, который кстати сейчас возглавляет гонку бомбардиров Евро с 3 голами — за «Метц», вратарь Георгий Мамардишвили — за «Валенсию», а нападающий Буду Зивзивадзе — за «Карслруэ». И это еще далеко не полный список!

При этом в грузинской сборной достаточно знакомых нам лиц по чемпионату России. Кроме того же Хвичи в составе Зурико Давиташвили, игравший в «Рубине», «Роторе» и «Арсенале» (сейчас в «Бордо»), а также, конечно, легенда РПЛ — Соломон Кверквелия (сейчас в «Аль-Ухдуд»). Так что поводов поболеть за Грузию в плей-офф у российских болельщиков предостаточно!

Прибавьте к этому еще смелую атакующую игру и яркие эмоции и точно получите идеальный набор для «любимой сборной» на Евро. Кстати, весь состав грузинской сборной оценивается всего в 161 млн евро. Для наглядности, «дешевле» на Евро составы только у Словакии (156 млн евро), Словении (141 млн), Албании (111) и Румынии (92). Однако это не помешало команде Саньоля сотворить сенсацию!

С удовольствием и дальше продолжаем следить за Грузией и, конечно, же болеть за нее!