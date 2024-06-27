Мамардашвили повторил рекорд по сейвам на групповом этапе Евро
Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро, сообщает Opta Sports.
Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро, сообщает Opta Sports.
Мамардашвили сделал 21 сейв за три тура группового этапа Евро-2024, тем самым он повторил результат латвийского голкипера Александра Колинько, которого тот достиг на групповом этапе Евро-2004.
Вчера, 26 июня, сборная Португалии уступила Грузии со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Грузины открыли счет на второй минуте матча, отличился нападающий Хвича Кварацхелия после передачи Жоржа Микаутадзе. На 57-й минуте Микаутадзе с пенальти удвоил преимущество грузинской сборной и установил окончательный счет в матче.
Сборная Португалии, несмотря на поражение от Грузии, с шестью очками сохранила за собой первое место в группе F. Турция также набрала шесть очков, но стала второй из-за проигрыша Португалии (0:3) в очной встрече. Грузия набрала четыре балла, которых хватило для выхода в плей-офф с третьего места.
В ⅛ финала сборная Грузии встретится с Испанией, матч пройдет 30 июня в Кельне.