Мамардашвили повторил рекорд по сейвам на групповом этапе Евро

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Мамардашвили сделал 21 сейв за три тура группового этапа Евро-2024, тем самым он повторил результат латвийского голкипера Александра Колинько, которого тот достиг на групповом этапе Евро-2004.

Вчера, 26 июня, сборная Португалии уступила Грузии со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Грузины открыли счет на второй минуте матча, отличился нападающий Хвича Кварацхелия после передачи Жоржа Микаутадзе. На 57-й минуте Микаутадзе с пенальти удвоил преимущество грузинской сборной и установил окончательный счет в матче.

Сборная Португалии, несмотря на поражение от Грузии, с шестью очками сохранила за собой первое место в группе F. Турция также набрала шесть очков, но стала второй из-за проигрыша Португалии (0:3) в очной встрече. Грузия набрала четыре балла, которых хватило для выхода в плей-офф с третьего места.