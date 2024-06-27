Премьер-министр Грузии назвали чудом победу над Португалией на Евро
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал чудом победу национальной команды над Португалией в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 (2:0).
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал чудом победу национальной команды над Португалией в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 (2:0).
«Это невероятные эмоции. Мы были с ребятами, поздравили их. Они подарили нам чудо, и каждый заслуживает огромной благодарности. Это было удивительно — как они боролись до конца, и помимо борьбы у грузин есть футбольный талант, что еще раз было доказано благодаря им. Это наш первый чемпионат Европы, а когда ты выходишь из группы на первом чемпионате Европы, это чудо. Еще раз спасибо вам, ребята, всем спасибо», — говорится в заявлении Кобахидзе, опубликованном пресс-службой правительства Грузии.
Напомним, сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро 2024. Забитыми мячами отметились нападающие Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, а Микаутадзе с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа континентального первенства.
Грузия набрала четыре очка в группе F, заняв третье место и вышла в плей-офф турнира. В ⅛ финала сборная Грузии сыграет против национальной команды Испании, встреча пройдет 30 июня в Кельне.