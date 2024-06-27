Премьер-министр Грузии назвали чудом победу над Португалией на Евро

«Это невероятные эмоции. Мы были с ребятами, поздравили их. Они подарили нам чудо, и каждый заслуживает огромной благодарности. Это было удивительно — как они боролись до конца, и помимо борьбы у грузин есть футбольный талант, что еще раз было доказано благодаря им. Это наш первый чемпионат Европы, а когда ты выходишь из группы на первом чемпионате Европы, это чудо. Еще раз спасибо вам, ребята, всем спасибо», — говорится в заявлении Кобахидзе, опубликованном пресс-службой правительства Грузии.