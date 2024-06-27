Тренер сборной Португалии: Грузия заслужила победу

«Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол — именно это было нужно сборной Грузии. Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мартинеса.