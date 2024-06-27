Тренер сборной Португалии: Грузия заслужила победу
Главный тренер сборной Португалии прокомментировал игру своей команды в заключительном матче группового этапа против Грузии (0:2).
Главный тренер сборной Португалии прокомментировал игру своей команды в заключительном матче группового этапа против Грузии (0:2).
«Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол — именно это было нужно сборной Грузии. Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мартинеса.
Сборная Португалия несмотря на поражение заняла первое место в группе F с 6 очками. Соперником команды Мартинеса в ⅛ финала станет Словения.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не смог отличиться на групповой стадии крупного турнира. Это шестой чемпионат Европы для 39-летнего нападающего.