Выход в плей-офф порадовал Кварацхелию больше чемпионства «Наполи»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Выход в плей-офф порадовал Кварацхелию больше чемпионства «Наполи»

Нападающий сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что рад выходу в плей-офф Евро-2024 даже больше, чем чемпионскому титулу в Италии с «Наполи».

Наверх
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Вчера, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Забитыми мячами отметились нападающие Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, а Микаутадзе с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа континентального первенства. В ⅛ финала сборная Грузии сыграет против Испании, матч пройдет 30 июня в Кельне.

«Я был очень рад чемпионству с “Наполи” в Италии, но сегодня я счастливее всех. Это лучший день в моей жизни, я горд играть за свою страну. Пройти дальше было моей мечтой, мои эмоции очень тяжело описать словами.

Мы показали, что ничем не хуже других. Единство сделало нас сильными. Так много людей приехало сюда из Грузии, мы подарили им счастье и показали, что мы сильны, когда мы вместе», — приводит слова Кварацхелии журналист Independent Мигель Дилэйни.

Напомним, Кварацхелия в составе «Наполи» выиграл чемпионат Италии в сезоне-2022/23 и был признан лучшим футболистом Серии A.

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
Все фотогалереи
ВидеоФото
33Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
21Украина вылетела с Евро
24Англия и Словения вышли в плей-офф
27Франция не смогла выиграть группу на Евро
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
Главные темы
Главная сенсация Евро: Грузия вышла в плей-офф
Турция — Чехия: удаление, букет карточек, потасовка после матча
Болельщики освистали команду Тедеско
Новый формат Евро — провал
Провал Украины с Хорватией и чудо Грузии: кто сыграет в плей-офф Евро-2024
Выход в плей-офф порадовал Кварацхелию больше чемпионства «Наполи»
Роналду впервые не забил на групповой стадии крупного турнира
Тысячи фанатов вышли на улицы Тбилиси отпраздновать исторический выход Грузии в плей-офф Евро: видео
Румынский судья повторил легендарный рекорд Валентина Иванова
Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024
Каладзе: Сборная Грузии пишет новую страницу в истории футбола
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча Евро с португальцами
Определились все пары плей-офф чемпионата Европы
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Довбик сравнил себя с Лукаку и Кейном после вылета сборной Украины с Евро-2024
«Я горжусь своими игроками». Ребров — о вылете сборной Украины
Андрей Шевченко отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Тренер сборной Бельгии Тедеско: Группа E оказалась сложнее, чем многие могли подумать
Лучший бомбардир Чехии на Евро остался в запасе на матч с Турцией
Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния на Евро-2024
Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Александр Мостовой: Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным
Сербские фанаты подрались с полицией после поддержки России
Де Брейне — лучший игрок матча Украина — Бельгия
Всем спасибо — все довольны. Словакия и Румыния сыграли вничью и оставили Украину на последнем месте
Украинцы — главные неудачники Евро: с 4 очками финишировали последними. Бельгия нарвалась на Францию
Лукаку не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024, у него отменили три мяча
Бельгия, Словакия и Румыния вышли в плей-офф Евро-2024
«Мы не боимся». Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024
Евгений Алдонин назвал сборную на Евро-2024, которая его удивила
Мартинес о Роналду в старте на матч с Грузией: «Он сыграл только в одном подготовительном матче, для сохранения соревновательного ритма лучше не делать пауз»
Украина — Бельгия: стартовые составы на матч Евро-2024
«Сплошное разочарование». Стогниенко — о матче Дания — Сербия
Фоден покинул расположение сборной Англии на Евро-2024
Он вырос в «Баварии», оказался в «Юве» благодаря де Лигту и мог играть за Германию. Йылдыз — будущая звезда Турции
Газоны на Евро — катастрофа. Футболисты жалуются на качество поля на нескольких стадионах
Вратарь Польши — о Мбаппе: Хорошее поведение от одного из лучших футболистов мира
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Сёмин сказал, чего стоит ожидать от Кварацхелии в матче Грузии и Португалии на Евро-2024
Австрию потрясло, когда Рангник отказался уходить из сборной в «Баварию». Этот момент сплотил сборную и страну
Шалимов — о провале Сербии на Евро-2024: Есть вопросы к тренеру
«Вам еще 14 лет …». Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной
Саутгейт и Нагельсманн — самые высокооплачиваемые тренеры на Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь