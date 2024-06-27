Выход в плей-офф порадовал Кварацхелию больше чемпионства «Наполи»

Вчера, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Забитыми мячами отметились нападающие Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, а Микаутадзе с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа континентального первенства. В ⅛ финала сборная Грузии сыграет против Испании, матч пройдет 30 июня в Кельне.

«Я был очень рад чемпионству с “Наполи” в Италии, но сегодня я счастливее всех. Это лучший день в моей жизни, я горд играть за свою страну. Пройти дальше было моей мечтой, мои эмоции очень тяжело описать словами.



Мы показали, что ничем не хуже других. Единство сделало нас сильными. Так много людей приехало сюда из Грузии, мы подарили им счастье и показали, что мы сильны, когда мы вместе», — приводит слова Кварацхелии журналист Independent Мигель Дилэйни.