Главный тренер сборной Грузии: Футболисты превзошли все ожидания
Сборная Грузии обыграла сборную Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф на своем дебютном Евро.
Сборная Грузии обыграла сборную Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф на своем дебютном Евро.
«Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед матчем, но моим посланием было играть в свой футбол и сохранять дисциплину. Я им посоветовал вспомнить, как они играли в 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. Трудно осознать то, что мы сделали. Вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я горжусь, что тренирую таких игроков», — сказал Вилли Саньоль.
«Наша единственная обязанность заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и я думаю, что мы достигли этого наилучшим образом. Единственное, что мы пожелали перед турниром, — не сожалеть о том, что мы не играли в свой футбол и не получили удовольствия. Мы мечтали выйти в ⅛ финала, но не верили, что это возможно», — добавил главный тренер сборной Грузии.
Подопечные Вилли Саньоля в ⅛ финала Евро-2024 сыграют со сборной Испании, занявшей первое место в группе B. Матч состоится 30 июня в Кельне.
47-летний француз Вилли Саньоль возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года. До этого он был главным тренером молодежной сборной Франции и «Бордо», а также был ассистентом в штабе Карло Анчелотти в мюнхенской «Баварии».
Во время карьеры футболиста Саньоль играл на позиции защитника и провел 58 матчей за сборную Франции. В составе «синих» он играл на чемпионате мира 2006 года, где вместе с командой завоевал серебряные медали.