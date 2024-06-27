Главный тренер сборной Грузии: Футболисты превзошли все ожидания

«Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед матчем, но моим посланием было играть в свой футбол и сохранять дисциплину. Я им посоветовал вспомнить, как они играли в 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. Трудно осознать то, что мы сделали. Вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я горжусь, что тренирую таких игроков», — сказал Вилли Саньоль.