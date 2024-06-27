Помирился с Зиданом перед свадьбой и создал главную сенсацию Евро. Саньоль — герой сборной Грузии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Помирился с Зиданом перед свадьбой и создал главную сенсацию Евро. Саньоль — герой сборной Грузии

Вилли преодолел уникальный путь.

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Грузия — в ⅛ финала Евро. Грузия! Сборная впервые в истории оказалась на большом турнире и сразу вышла в плей-офф. И все ведь заслуженно, каждый матч грузины провели в разной степени хорошо. С Турцией устроили самую яркую игру группового этапа, с Чехией находились в одном ударе Лобжанидзе от победы, а Португалию и вовсе всухую разобрали — 2:0. И не говорите, что там вышел второй состав. Это все равно Португалия, кто бы за нее ни играл.

Героев у Грузии навалом. Кварацхелия, Микаутадзе и Мамардашвили — самые известные и эффективные. На счету Хвичи и Жоржа все мячи, а Георгий совершил 21 сейв и предотвратил 3,6 гола — лучшее вратарское выступление в истории турнира. Еще зажгли Кочорашвили, Давиташвили, Китеишвили. И еще один Вилли. Саньоль!

Именно под руководством француза Грузия стала главным открытием турнира. Вроде играет в пять защитников, а зрелища хоть отбавляй. Вроде глубоко и плотно садится в оборону, а опасных атак можно ждать против кого угодно. Идеальное использование имеющихся ресурсов и прекрасный материал в виде уникального по таланту поколения.

Источник: Reuters

Саньоль возглавил грузин в феврале 2021 года перед стартом отбора на чемпионат мира в Катаре. Французу понадобилось время, чтобы вкатиться. За первые девять матчей под его началом победили всего однажды, и то в товарищеской встрече — 2:1 с Румынией. Зато закончили год великолепно, обыграв Косово, Швецию и Узбекистан. Для борьбы даже за стыки было поздновато, но стало понятно, что происходит прогресс.

А в 2022-м Грузия лишь подтвердила этот тезис, продлив беспроигрышную серию до 11 матчей и уверенно поднявшись в дивизион В Лиги наций. Затем и на Евро отобрались. Можем без сомнений зафиксировать: прямо сейчас грузины находятся на пике своей футбольной истории. И он не заканчивается!

Саньоль всегда очень серьезно относился к футболу. После проигранного финала ЧМ-2006 он несколько нет не разговаривал с Зиданом — обиделся из-за ненужного удара в грудь Матерацци и удаления. «После матча в раздевалке Зизу извинился, — вспоминал он. — Но я не принял его слов и не хотел разговаривать. Неподходящее время для извинений, так как мы были слишком разочарованы. После этого мы с Зиданом не разговаривали два года. В 2008-м у меня была свадьба, и моя жена сказала, чтобы я его пригласил. Я позвонил ему, мы пообедали вместе. У нас состоялся хороший разговор».

Между прочим, на том турнире, тоже проходившем в Германии, Вилли в полуфинале пересекся на поле с Криштиану Роналду, который отбегал 66 минут против Грузии 18 лет спустя. Можно ли хотя бы какую-нибудь еще историю в мире закольцевать более красиво, чем эту? Скорее всего, нельзя.

«Не знаю, делает ли это старым меня или его, — признался Саньоль перед матчем с Португалией на Евро-2024. — В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал интересными качествами. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать. Мы говорим об одном из лучших футболистов в истории — на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты».

Стоит отметить: на послематчевых интервью тренер Вилли тоже выкладывается. И остается реалистом: «Трудно осознать, чего мы добились, — вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками».

Слова про гордость — не пустые звуки. Саньоль постоянно хвалит своих футболистов на публике. Он называл сейвы Мамардашвили «фантастикой», подмечал немыслимый прогресс Хвичи в Италии и уверял, что это будущая суперзвезда, еще до трансфера в «Наполи».

Источник: AFP 2023

У Вилли насыщенное профессиональное прошлое. Защитником Саньоль выигрывал Лигу чемпионов, дважды завоевывал кубок Конфедераций, один раз стал серебряным призером ЧМ, пять раз брал бундеслигу и однажды — чемпионат Франции. Тренером без единого поражения отработал во французской молодежке, заглядывал главным в «Бордо» и помогал Карло Анчелотти в «Баварии». Но кажется, что именно эта грузинская сказка приносит ему больше всего счастья. В Тбилиси, Батуми и вообще каждом городе страны выход в плей-офф Евро отмечают не менее резво, чем тот же триумф в ЛЧ в Мюнхене, например.

В ⅛ финала Грузии предстоит встреча с симпатичной Испанией Луиса де ла Фуэнте. Что бы ни произошло, игра и результат команды — уже в истории. И навсегда в памяти всех, кто это видел.

Автор: Трофим Гондюреев

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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