Мамардашвили — лучший, Сербия — главный провал. Итоги третьего тура Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
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37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
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Испания
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2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамардашвили — лучший, Сербия — главный провал. Итоги третьего тура Евро-2024

Сборная Грузии — главный шок.

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Групповой этап Евро закончен — известны все 16 участников раунда плей-офф. Не обошлось без сенсаций — подведем итоги третьего тура.

Лучшая команда — Грузия

Источник: РИА "Новости"

Тут сомнений быть не может. Команда Вилли Саньоля — дебютант турнира, 75-я сборная в рейтинге ФИФА. От них никто ничего не ждал, а первые голы и очки были в радость. Игра третьего тура против фаворита группы — Португалии — казалась финишем грузин на Евро. Но нет!

Хвича Кварацхелия открыл счет уже на второй минуте. В середине второго тайма Жорж Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти. Как ни старались португальцы, отыграться они не смогли. Хотя им это и не особо было нужно — первое место забронировали досрочно. Итог — сенсационная победа Грузии и не менее сенсационный выход в плей-офф. Пожалуй, это главный сюрприз не только третьего тура, но и всего группового этапа. Кто не назовет Грузию лучшей после такого подвига?

Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

Лучший игрок — Мамардашвили

Источник: РИА "Новости"

Конечно, Жорж Микаутадзе красавец и явно главное открытие этого Евро. У него три гола на групповом этапе, он лучший бомбардир турнира прямо сейчас. Но все же не стоит забывать, что одна из главных ролей в успехе Грузии — у их вратаря.

Мамардашвили стойко отбивал португальские атаки, суммарно сделав пять сейвов. У команды Криштиану были и очень неприятные атаки, и шансы забить — но голкипер не дрогнул и получил первый сухой матч на Евро. При этом Мамардашвили выжигает весь турнир — за три матча совершил 21 спасение (повторение рекорда) и предотвратил 3,6 ожидаемых гола (рекорд турнира).

В матче второго тура против Чехии голкипера признали игроком встречи. По итогам игры с Португалией лучшим стал Хвича Кварацхелия, но именно благодаря Мамардашвили все успехи и усилия нападающего «Наполи» имеют смысл.

Провал тура — Сербия

Источник: РИА "Новости"

Третий тур был отличной возможностью для Сербии спасти этот Евро — и она бездарно ее упустила. Да, соперник попался не самый простой — датчане бывают опасны. Но то, что предложила команда Стойковича в ответ на эту опасность, — просто умора.

Один удар в первом тайме, еще несколько в концовке второго — и безыдейная оборона, стерильное владение. Один из худших матчей на Евро в принципе. Вот такую игру «родили» сербы в важнейший для себя момент и закономерно покинули турнир. Став, кстати, самой нерезультативной (один гол) командой Евро-2024.

Лучший матч — Нидерланды — Австрия

Источник: Reuters

Групповой этап Евро получился скучным — настолько, что любая игра с голами и/или победителем уже в радость. На этом фоне бодрая перестрелка голландцев и австрийцев с автоголами, экспериментальными схемами и ранними заменами — просто подарок.

Более того, и итог замечательный — номинальный андердог в лице австрийцев победил номинального фаворита со счетом 3:2. Хотя, конечно, к третьему туру уже стало ясно, что в этой паре доминировать будет явно не Куман.

Ну и как дополнение к прекрасной встрече — в паре с параллельным матчем Франции и Польши расклады в группе D менялись несколько раз за тайм. По итогу все, кто реально был этого достоин, вышли в плей-офф.

Открытие тура — Калафьори

Источник: Claudio Villa/Getty Images for FIGC

Скромного 22-летнего защитника «Болоньи» и итальянской сборной Риккардо Калафьори мало кто знал до Евро. На турнире Спаллетти доверился молодому защитнику, и тот отыграл по 90 минут в каждом матче на групповом этапе.

Поначалу были вопросы — самый быстрый пропущенный мяч в истории Евро с Албанией, затем — решающий автогол с Испанией. Но Риккардо наверстал всё в последнем туре. Италия проигрывала Хорватии до 98-й минуты — и не выходила в плей-офф. Но Калафьори включился, протащил мяч, отдал передачу в свободную зону, и…

Лучший гол — Дзакканьи

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…Дзакканьи оформил лучший гол третьего тура. Мяч получился красивый, начиная от работы Калафьори и заканчивая исполнением Маттиа — обводящий, медленный удар практически точно в «девять». Но, кроме красоты, гол получился еще и очень важным — вывел Италию в плей-офф. Красивее и важнее мячей в третьем туре не забивали.

Автор: Артем Белинин

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Главные темы
Мамардашвили — лучший, Сербия — провал. Итоги третьего тура Евро
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