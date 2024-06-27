Фюллькруг извинился перед фанатом, которому сломал руку на Евро

Напомним, перед матчем открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1) Фюллькруг на разминке попал в немецкого болельщика. 43-летний Кай Флатманн сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия из больницы. Ему не потребовалась операция, Флатманна отпустили из медучреждения после полуночи.

«Я пел наш гимн уже с носилок. Не знаю, плакать мне или смеяться. Я мечтал стать свидетелем матча открытия. Но когда еще тебе сломает руку игрок сборной?» — приводит слова болельщика Bild.

Фюллькруг извинился перед фанатом и прислал ему свою футболку с автографом.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Еще раз извини», — гласит надпись на футболке.

Сборная Германии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2024. Она заняла первое место в группе А с 7 очками. В ⅛ финала команда Юлиана Нагельсмана сыграет со сборной Дании, встреча пройдет 29 июня в Мюнхене.