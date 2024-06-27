Монтелла: Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024

«После 16-летнего перерыва я поздравляю наших парней и всех товарищей по команде, с которыми я работал, с достижением исторического успеха, выходом из группы. После того как мы вышли в ⅛ финала, мы все знаем, что у этих ребят есть талант и решимость двигаться вперед. После небольшого перерыва мы начнем подготовку к Австрии, начиная с завтрашнего дня. На этот раз целью станет четвертьфинал», — приводит слова Монтеллы Fotospor.