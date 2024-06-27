«Это будет большой вызов». Тренер Швейцарии Якин высказался об Италии перед матчем на Евро

«У Италии отличный чемпионат, который мне очень нравится, с точки зрения стратегии и тактики. В их национальной команде отличные игроки, это будет большой вызов. Мы смотрим на самих себя, но, конечно, мы также должны сосредоточиться на сопернике, в зависимости от того, в чем заключаются его сильные и слабые стороны. У них есть много разных вариантов для игры, что делает их опасными. Но они также будут думать и о нас. Мы в хорошей форме и непредсказуемы, поэтому постараемся извлечь что-то из этой игры», — приводит слова Якина интернет-издание Football Italia.