Расширение Евро до 24 сборных — кайф

Расширение чемпионата Европы по футболу до 24 сборных — почему это хорошо, мнение, регламент Евро-2024, подробности | Источник: Getty Images

Закончился групповой этап Евро-2024. Это был третий случай в истории чемпионатов Европы, когда можно было выйти в плей-офф с третьего места. Расширение турнира с 16 до 24 команд выглядело сомнительным решением, но теперь так уже не кажется. Окончательно в этом убедил именно Евро-2024. И тут есть сразу несколько аргументов.

Начнём с очевидного. От расширения выиграли как минимум восемь стран, которые отобрались на Евро. Не совсем понятно, о каких именно сборных речь, но они точно есть. Можно сказать, что в их число входит сборная Грузии, которая первый раз в истории попала на крупный футбольный турнир.

Если перед вами будет этот парнишка, который на эмоциях пародирует Криштиану Роналду, у вас получится ему сказать: «Не нужно было расширять турнир до 24 команд»? Ладно, может, у вас и получится, но аргумент, думаю, понятен. С выгодой этих восьми стран разобрались. А что получают остальные?

Если смотреть на ту же Грузию, то, безусловно, яркий футбол (местами вообще безбашенный). Беспристрастному глазу он явно приглянётся. А ещё мы видим, как маленькие в футбольном отношении страны дарят интригу. Албания отняла очки у Хорватии, из-за чего та не прошла дальше. И подобных примеров хватает. На Евро-2020 Швейцария выбила Францию, а на Евро-2016 исландцы отправили домой англичан. То есть эти дополнительные команды не назовёшь нулёвыми. Безусловно, среди них есть и тусклые, но такие встречаются и среди топ-сборных. Не будем показывать пальцем.

Ещё одна деталь, которую важно обозначить. Расширение турнира увеличивает его аудиторию. Это важно для рекламодателей и индустрии в целом, которая должна развиваться. Тяжело оценить объём конкретных инвестиций в футбол, связанных именно с расширением до 24 команд. И ещё сложнее оценить, сколько детей увлекутся игрой — но явно сейчас их больше, чем при 16 сборных на турнире.

А тут мы подходим к безусловному минусу — загруженности футбольного календаря. Топ-футболисты проводят слишком много матчей за сезон, что приводит к травмам. Но так ли велики изменения? Прежде всего они коснутся не всех. Только финалисты проведут максимальные семь матчей. Из-за одной дополнительной стадии (добавилась только ⅛ финала) на чемпионате Европы проводят не 31, а 51 матч. Весьма существенное расширение турнира при минимальном увеличении нагрузки на игроков. К тому же заявку сборных расширили до 26 человек, а замен теперь можно делать пять (плюс шестую в дополнительное время в плей-офф). У тренеров стало больше манёвра для ротации, чтобы снизить риск травм и усталости.