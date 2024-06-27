Тедеско заявил, что был удивлен свистом трибун в игре с Украиной
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на ситуацию со свистом болельщиков своей команды в заключительном туре группового этапа.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на ситуацию со свистом болельщиков своей команды в заключительном туре группового этапа.
«Конечно, мы немного удивлены этим. Мы потерпели поражение в первом матче, а затем потрясающе сыграли во встрече с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной была действительно тяжелая игра, но посыл был ясен — мы хотим играть на победу. Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться», — приводит слова Тедеско ESPN.
После игры, завершившейся со счетом 0:0, бельгийских футболистов освистали собственные фанаты. Они продолжили выражать недовольство, когда Кевин Де Брейне получил приз лучшему игроку матча.
Игроки сборной Бельгии попытались поблагодарить болельщиков за поддержку, но в ответ получили лишь свист и гул неодобрения. В итоге Де Брейне увел команду с поля.
Бельгийцы заняли в группе E второе место и сыграют с Францией в ⅛ финала Евро. Игра пройдет в Дюссельдорфе 1 июля.