Тедеско заявил, что был удивлен свистом трибун в игре с Украиной

«Конечно, мы немного удивлены этим. Мы потерпели поражение в первом матче, а затем потрясающе сыграли во встрече с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной была действительно тяжелая игра, но посыл был ясен — мы хотим играть на победу. Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться», — приводит слова Тедеско ESPN.