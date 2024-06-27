Поощрение антифутбола. Сетка плей-офф Евро очень несправедлива, у Англии — открытая дорога в финал | Источник: Reuters

Левая сторона сетки Евро-2024 — как вольер с тиграми. Уже на стадии ⅛ тут встретятся Франция и Бельгия, топ-вывеска! В других парах есть прямо однозначные фавориты, но в четвертьфинале, если не произойдет сенсаций, слово «фаворит» можно забыть. Вполне вероятно, что мы увидим пары Испания — Германия и Португалия — Франция. Какие уж тут прогнозы? По сути, главные претенденты на победу в турнире будут выяснять отношения на далеко не самой поздней стадии плей-офф.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 22:00 Германия - Дания -

В теории все тут может перемешаться после парочки сенсаций. Дания на прошлом Евро добралась до полуфинала, хотя на групповом этапе их тоже никто особо не выделял. Сейчас повторить успех будет куда труднее, но нынешняя сборная Германии отнюдь не выглядит совсем уж неуязвимым соперником.

Напороться на проблемы вполне могут и французы. Возвращение главной звезды в маске — это, конечно, хорошо, но у команды Дешама по-прежнему проблемы с реализацией моментов, а на позиции центрфорварда не убеждают ни Мбаппе, ни Жиру с Тюрамом. Бельгия же, хоть и не произвела впечатления в группе, обладает достаточным классом на отдельных позициях (особенно в атаке), чтобы воспользоваться парой моментов и играть по счету. Правда, для этого кто-то уже должен снять проклятие с Лукаку — или хотя бы посадить его в запас.

В общем, в левой части сетки нас ждут попсовые блокбастеры с непредсказуемым сюжетом. А что в правой?

Тут все как-то слишком уж ассиметрично. На первый взгляд может показаться, что и здесь хватает сильных команд. Италия — действующий чемпион Европы, Австрия — открытие турнира, Нидерланды — сборная с большими традициями, Англия — коллектив с невероятным потенциалом.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 19:00 Швейцария - Италия -

Но давайте посмотрим с другой стороны. Италия прорвалась в плей-офф в последний момент, откровенно провалив встречи и с Испанией, и с Хорватией. Сколько раз эту сборную спасал Доннарумма? Множество. Сколько моментов создает эта сборная? Очень мало. От той чемпионской Италии в составе не осталось почти никого, «скуадра адзурра» сейчас — скорее громкое имя, чем реальная угроза. И далеко не факт, что в ⅛ получится пройти крепкую опытную Швейцарию.

У сборной Нидерландов сейчас примерно та же проблема. Есть устрашающее соперников название сборной, но за ним не стоит ничего мегаопасного. Оборона регулярно проваливается и привозит даже с ван Дейком в составе, а в атаке нет полноценной звезды, которая поведет остальных за собой. Депай и Вегхорст — мастера, но не топовые. Гакпо, Фримпонг и Симонс — таланты, но еще не способны переворачивать ход матча. С Румынией вряд ли возникнут сложности, а вот потом может случиться что угодно — от попадания в финал до бесславного вылета.

Австрия — приятно удивившая «темная лошадка». Оставили приятное впечатление в группе и наверняка разделаются с нестабильной Турцией, но победы на турнире от Рангника, понятное дело, никто не ждет. Хотя с голландцами в четвертьфинале им потягаться вполне по силам — тем более уже обыгрывали их в группе.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 30.06.2024, 19:00 Англия - Словакия -

Ну и Англия — пожалуй, главный выгодоприобретатель сложившегося расклада. Можно лишь посочувствовать тем, кто видел хотя бы один матч «Трех львов» на групповом этапе. Но Саутгейту сейчас плевать на эпитеты касательно стиля игры его команды, главное — завоевать серьезный трофей и снять английское проклятие больших турниров. Стратегия не меняется уже много лет — сделать это Гарет собирается в максимально осторожном и безопасном стиле. Англичане научились реализовывать свой перевес в классе, когда это нужно, и часть сетки плей-офф, в которой они оказались, максимально поощряет такой подход.

Вряд ли у англичан возникнут сложности со Словакией, в четвертьфинале по зубам им и Швейцария, и Италия. В полуфинале тоже не встретится команда сильнее Нидерландов. Ну, а решающий матч в Берлине — это совсем другая история.

Очень похоже, что в плей-офф мы увидим кардинально разные подходы на разных сторонах сетки. Отчаянные сшибки грандов с одной стороны и вялое движение ползком вперед одного из главных и при этом критикуемых фаворитов, которому просто повезло чуть больше, чем остальным.