Начо: «Мамардашвили проводит фантастический Евро, но мы забьем ему как можно больше»

«Мамардашвили — хороший вратарь. Он очень хорошо проявляет себя в ла лиге и проводит фантастический Евро. Это важный игрок для сборной Грузии. Но не волнуйтесь, мы забьем ему как можно больше голов и постараемся сделать так, чтобы у него был неудачный день», — цитирует Начо пресс-служба УЕФА.