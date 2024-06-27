«Это позор». Главный тренер сборной Румынии ответил на подозрения в договорном матче со Словакией на Евро

«Думаю, было ясно, что обе команды отдали все силы. Все старались изо всех сил. Говорить перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор. Следовало подождать, чтобы сначала увидеть игру, а затем судить нас. Так что это было позорно, это было плохо. На нас был вывален этот мусор, на нашу команду, на наших фанатов, но мы показали, что у нас есть характер. Румыния все время борется характером, и если бы мы собирались проиграть и вернуться домой, мы бы вернулись домой, но с достоинством», — цитирует Иорданеску Daily Mail.