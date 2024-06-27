Матерацци: «Швейцария не может стать проблемой для Италии. Если мы победим, то впереди будет открытое шоссе» | Источник: Getty Images

"Фаворитов больше нет, и победить Швейцарию — всегда непростая задача.

Мурат Якин может рассчитывать на футболистов, которые играют в итальянском, немецком и английском чемпионатах. Это сбалансированная команда с качественными футболистами и таким вратарем, как Зоммер.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 19:00 Швейцария - Италия -

В матче с Германией они произвели на меня впечатление своей формой и уверенностью в себе. Однако Швейцария не может быть проблемой для Италии. Сборная Италии должна убедиться, что швейцарцы не станут для них проблемой.

Если мы пройдем дальше, то впереди будет открытое шоссе. Но об этом лучше не думать, иначе оно превратится в узкую тропинку. Мы уже проходили это в 2006 году. Путь выглядит простым, но на деле это не так", — сказал Матерацци La Gazzetta dello Sport.