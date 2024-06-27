«Станут опаснее». Тренер сборной Испании — о команде Грузии на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Станут опаснее». Тренер сборной Испании — о команде Грузии на Евро

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сборная Грузии по футболу будет более опасным соперником после победы над командой Португалии в матче группового этапа чемпионата Европы в Германии, заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

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«Станут опаснее». Тренер сборной Испании — о команде Грузии на Евро | Источник: Спорт РИА Новости

В среду грузины обыграли команду Португалии (2:0) в матче заключительного, третьего тура группового этапа и вышли в плей-офф на дебютном для себя крупном международном турнире. В ⅛ финала сборная Грузии встретится с испанцами. Встреча пройдет 30 июня в Кёльне.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 2.07.2024, 22:00

Испания-Грузия-

«Мы очень уважаем сборную Грузии, которая проводит блестящий турнир и великолепно сыграла против команды Португалии. Мы встречались со сборной Грузии несколько раз и заметили, что уровень их игры постоянно растет. Чтобы выиграть этот матч и пройти дальше, мы должны сделать то, что всегда требуем от себя, — показать свою лучшую версию», — приводит слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Тот факт, что они уже провели три матча на Евро и обыграли топ-соперника, сделает их еще более уверенными в себе и, следовательно, еще более опасными. Я абсолютно уверен, что сборная Грузии будет полна мотивации. Но для Испании ничего не изменилось. Я постоянно говорю, что мы хотим пройти весь путь на этом турнире, что игроки верят в то, что мы можем это сделать, и поэтому сейчас я говорю то же самое: мы должны продолжать совершенствоваться, мы должны продолжать верить», — добавил тренер.

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История чемпионатов
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
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