«Станут опаснее». Тренер сборной Испании — о команде Грузии на Евро

«Мы очень уважаем сборную Грузии, которая проводит блестящий турнир и великолепно сыграла против команды Португалии. Мы встречались со сборной Грузии несколько раз и заметили, что уровень их игры постоянно растет. Чтобы выиграть этот матч и пройти дальше, мы должны сделать то, что всегда требуем от себя, — показать свою лучшую версию», — приводит слова специалиста сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Тот факт, что они уже провели три матча на Евро и обыграли топ-соперника, сделает их еще более уверенными в себе и, следовательно, еще более опасными. Я абсолютно уверен, что сборная Грузии будет полна мотивации. Но для Испании ничего не изменилось. Я постоянно говорю, что мы хотим пройти весь путь на этом турнире, что игроки верят в то, что мы можем это сделать, и поэтому сейчас я говорю то же самое: мы должны продолжать совершенствоваться, мы должны продолжать верить», — добавил тренер.